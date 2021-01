Test antigenici alla farmacia comunale di Cerbara, al via da oggi

“Ieri a Città di Castello abbiamo avuto 17 guariti a fronte di otto nuovi positivi”. E’ l’aggiornamento di oggi dell’emergenza da Covid-19 che ha dato il sindaco Luciano Bacchetta, evidenziando: “siamo al quinto giorno nel quale il numero dei guariti è superiore ai nuovi positivi, quindi si può dire sia in atto una tendenza al miglioramento della situazione, anche se dobbiamo essere prudenti nelle valutazioni”.

© Protetto da Copyright DMCA

Il primo cittadino ha effettuato l’abituale comunicazione sulla pandemia dalla farmacia comunale di Cerbara, dove da oggi pomeriggio prenderà il via il progetto di testing gratuito promosso dalla Regione Umbria su base volontaria, riservato alla popolazione studentesca tra i 14 e i 19 anni, al personale docente e non docente, delle scuole secondarie di secondo grado.

A Città di Castello saranno oltre 3 mila le persone interessate, tra i circa 2.500 studenti e le circa 500 unità di personale docente e non docente delle scuole secondarie di secondo grado, con prenotazioni che hanno già raggiunto quota 200 per la prima settimana di test antigenici rapidi, che saranno effettuati grazie alla collaborazione tra Comune, Farmacie Tifernati, Usl Umbria 1, Assofarm e Croce Rossa Italiana.

Solo su appuntamento al numero di telefono 075.8510075 e previa compilazione del modulo di autocertificazione e del modulo per il consenso informato che saranno forniti dagli istituti scolastici, nel parcheggio antistante la farmacia comunale di Cerbara, in via Biturgense, gli utenti avranno a disposizione un ambulatorio medico mobile della Croce Rossa Italiana di Città di Castello, nel quale per quattro giorni alla settimana (martedì, giovedì, sabato pomeriggio e domenica mattina fino al 18 marzo) opererà al di fuori dell’orario di servizio il personale di Farmacie Tifernati, insieme a quattro volontari per turno della Cri, con la collaborazione volontaria del dottor Giancarlo Martinelli.

L’esito dei test sarà comunicato via mail e in caso di positività sarà necessario eseguire il tampone molecolare presso il “Drive Through” dell’Usl Umbria 1.

“L’iniziativa di oggi è un grande risultato, frutto della positiva sinergia tra istituzioni diverse”, ha sottolineato Bacchetta insieme all’assessore alla Scuola Rossella Cestini, nel ringraziare tutti i soggetti coinvolti e nell’auspicare che “possa venire una risposta concreta da tutti i destinatari del progetto, soprattutto dai nostri ragazzi, ai quali chiediamo di compiere un grande atto di responsabilità verso i loro genitori e i loro nonni”.

“Quando abbiamo saputo di questa importante iniziativa, siamo stati veramente contenti – ha commentato Cestini – prima di tutto perché verrà interessato il settore della scuola più colpito dall’epidemia, con gli studenti e gli insegnanti che sono dovuti rimanere a casa a lungo e con grande difficoltà per fare didattica a distanza”.

“In vista della riapertura graduale delle scuole superiori da lunedì 25 gennaio, inizialmente in presenza al 50 per cento per poi arrivare al 75 per cento, questo progetto sarà molto utile nel tentativo di evitare quarantene continue e preservare la possibilità di svolgere l’attività didattica nelle aule”, ha spiegato Cestini.

Ringraziando il Comune di Città di Castello e Farmacie Tifernati, “che hanno dato una immediata risposta a questo progetto”, il presidente dell’Afas di Perugia e coordinatore di Assofarm Umbria Antonio D’Acunto ha sottolineato come “l’iniziativa sia in sintonia con la missione sociale che devono svolgere le farmacie pubbliche, quella di essere vicine alla cittadinanza, alla quale debbono fornire un servizio”.

“Per Assofarm è stato quindi naturale sposare questa campagna, che ha una grande valenza di carattere sociale e pubblico, all’interno di una fase di emergenza da Covid-19 nella quale bisogna continuare a fare attenzione, rispettare le regole e adottare comportamenti prudenti”, ha spiegato D’Acunto.

“Faremo la nostra parte – ha rimarcato – per dare un contributo importante al ritorno alla normalità, che ci auguriamo avvenga prima possibile”.

A dirsi “particolarmente emozionata per essere finalmente arrivati al momento cruciale della partenza del progetto” è stato l’amministratore unico di Farmacie Tifernati Valchiria Dò, che, insieme al direttore della società partecipata dal Comune Luca Mancini, ha ringraziato il personale di Farmacie Tifernati “per aver dato grande disponibilità a supportare l’iniziativa” e il dottor Martinelli per la collaborazione offerta insieme a Usl Umbria 1, Assofarm e Croce Rossa Italiana.

“Questa campagna è molto importante e siamo orgogliosi di dare il nostro contributo”, ha evidenziato Dò. “Si tratta di una grandissima iniziativa e diamo atto al Comune di Città di Castello di essere sempre in prima fila e disponibile a collaborare per la promozione della salute pubblica, tanto più in questa fase di emergenza nella quale tutte le azioni sono complementari e sono rivolte a contenere e controllare la diffusione del virus”, ha dichiarato il direttore del Distretto Alto Tevere dell’Usl Umbria 1 Daniela Felicioni.

“Essere tutti impegnati insieme, solidali, in buone e strette relazioni umane, ci dà una grande forza per andare avanti e mi fa sentire che siamo più forti”, ha sostenuto la responsabile sanitaria, che ha invitato “tutti i cittadini coinvolti, i nostri ragazzi in primo luogo, a monitorare la loro situazione, perché in questo modo rendono un servizio a loro stessi, alle loro famiglie e a tutta la comunità”.

“A Città di Castello negli ultimi anni la Croce Rossa Italiana ha fatto passi da gigante grazie al lavoro meraviglioso del presidente Francesco Serafini e del comitato locale, per cui questa presenza non poteva mancare nemmeno oggi”, ha affermato il presidente regionale della Cri Paolo Scura, nel ricordare che “la Croce Rossa Italiana è in prima linea dal marzo scorso in tutta la regione Umbria per affrontare l’emergenza da Covid-19 al servizio della collettività”.

“I nostri laboratori mobili saranno in questa prima fase Città di Castello, Foligno, Perugia e Terni, mentre successivamente saranno coinvolte Todi, Umbertide, Gualdo Tadino e altre realtà dell’area ternana, con la disponibilità a supportare anche Spoleto, che si è già attivata autonomamente”, ha spiegato Scura.

“Abbiamo dato immediatamente la disponibilità ad affiancare il personale delle Farmacie Tifernati con la nostra unità mobile, che è stata sempre operativa durante l’emergenza e di cui ci siamo dotati grazie alla generosità di tanti soggetti che ringraziamo”, ha detto il presidente del comitato tifernate della Cri Francesco Serafini, che ha richiamato l’attenzione sul “grande impegno assicurato dai nostri volontari durante la pandemia, con uno sforzo immane per conciliare costanti esigenze di servizio volontario con gli impegno lavorativi e familiari”.