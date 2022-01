Superata quota 3000 firme a difesa dell’ospedale

UMBERTIDE – “La petizione a difesa del nostro ospedale e dei servizi sanitari promossa dal PD, e aperta al contributo di tutti, ha superato le 3000 (tremila) adesioni”. Inizia così la nota stampa del Partito democratico umbertidese, che anche nella mattinata di sabato 29 gennaio si è ritrovato in Piazza Gramsci per continuare a raccogliere sottoscrizioni.

“Giovedì prossimo ci sarà il Consiglio comunale tematico sulla sanità richiesto dalle opposizioni. Purtroppo non sarà aperto a tutte le forze sociali e politiche come avevamo richiesto, ma con questa Amministrazione che rifugge il confronto c’era da aspettarselo. Noi – si legge nella nota ufficiale – faremo sentire la nostra voce, che sarà più forte anche grazie alla straordinaria adesione alla nostra iniziativa.”

E poi la stoccata: “Regione e Usl dovranno capire che non possono accanirsi con i servizi degli ospedali di Comunità come quello di Umbertide. L’Assessore Coletto forse non è mai venuto nella nostra città, forse non ha mai visitato il nostro ospedale o la Prosperius. O se lo ha fatto era distratto altrimenti non saremmo al punto di oggi, con un ospedale privato dei servizi fondamentali e una Prosperius che naviga nell’incertezza. Manca dalle Istituzioni regionali quella serietà e quell’impegno che è indispensabile quando si affronta un tema come la salute dei cittadini. Per questi motivi – si conclude – la nostra mobilitazione non si ferma.