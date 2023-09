Scuola di musica Puccini: si avvicina l’inizio di un nuovo anno

E’ in corso la campagna di iscrizione all’anno 2023-2024 della Scuola comunale di musica “G.Puccini” di Città di Castello, che conferma l’offerta formativa e, come noto, si prepara ad accogliere un nuovo direttore didattico artistico, dopo il pensionamento del direttore storico della scuola Mario Cecchetti. “In questo momento è in corso la procedura di selezione.

Le iscrizioni invece proseguono a pieno ritmo e confidiamo che l’interesse per le discipline musicali, su cui Comune e scuole sono impegnate a vario livello, sia crescente da parte dei giovani e dei meni giovani” dichiara l’assessore alla Cultura Michela Botteghi, sottolineando come “in questo momento è sufficiente compilare il form on line presente nel sito del comune per chiedere l’iscrizione, scegliendo tra i numerosi insegnamenti attivati e che, se ci saranno richieste, verranno riconfermati. La musica è una delle principali chiavi di identificazione e di connessione per i ragazzi, per questo agevoliamo l’accesso ai corsi e invitiamo i giovani a dare una possibilità alla musica”.

Le iscrizioni all’anno 2023-2024 sono aperte e per aderire è sufficiente collegarsi al sito del comune di Città di Castello e compilare il form on line a questo link https://modulistica.comune. cittadicastello.pg.it/rwe2/ module_preview.jsp?MODULE_TAG= MISMGP_2023_2024 La scuola comunale di musica prevede l’accesso anche dei bambini con corsi di propedeutica musicale ed il coro di voci bianche. Inoltre sono attivi gli insegnamenti dei tre indirizzi, classico, moderno e teoria musicale. Per il classico Pianoforte, Violino, Viola, Violoncello, Contrabbasso, Arpa, Chitarra classica,Canto Lirico, Percussioni; per l’indirizzo moderno Tastiere, Chitarra elettrica, Batteria, Canto moderno, Basso elettrico, Strumenti a fiato, Musica elettronica,Tecnico di registrazione; per la teoria musicale Lettura e scrittura musicali, educazione dell’orecchio, armonia, storia della musica, guida all’ascolto.

Inoltre la scuola comunale di musica Puccini ha attiviato Corsi Propedeutici in convenzione con il Conservatorio di Perugia, Corsi in convenzione con il 2° Circolo Didattico “Pieve delle Rose” e la Scuola Secondaria di Primo grado “Alighieri-Pascoli”. tariffe agevolate per i componenti della Filarmonica “G. Puccini” , riduzione del 20% sulla quota mensile a partire dal secondo componente del medesimo nucleo familiare. I corsi avranno inizio martedì 10 ottobre 2023. Per informazioni telefonare al numero 075 8529364 – 075 8529405 o scrivere all’indirizzo mail scuolamusica@comune. cittadicastello.pg.it.