Scoperto caso di indebito utilizzo di carte di credito a Città di Castello

Scoperto caso di indebito – I Carabinieri della Stazione di Città di Castello hanno denunciato due donne, madre e figlia, di 38 e 19 anni, entrambe di origini albanesi ma residenti da lungo tempo nel centro, per l’indebito utilizzo di carte di credito avvenuto di recente.

La scoperta dell’illecito è stata fatta dai parenti di un’anziana, per la quale la donna di 38 anni lavorava come badante da alcuni mesi. Grazie alle mansioni svolte, la badante era in possesso della carta bancomat e del relativo codice PIN, che le era stato fornito per le necessità quotidiane dell’anziana signora.

Tuttavia, i familiari dell’anziana hanno iniziato a notare un notevole ammanco di denaro dal conto corrente e, preoccupati, si sono recati presso la caserma dei Carabinieri di Città di Castello per presentare una denuncia contro ignoti. Immediatamente, i militari hanno avviato le indagini, compiendo accertamenti bancari, interrogando testimoni e analizzando le registrazioni delle telecamere di sicurezza della banca.

Le prove raccolte hanno rivelato che la badante, in collaborazione con la propria figlia, si era recata più volte al bancomat per effettuare prelievi, alcuni dei quali autorizzati e quindi consegnati all’anziana assistita. Tuttavia, altre somme, per un valore di diverse centinaia di euro, venivano prelevate e trattenute dalle due donne a insaputa della titolare del conto corrente.

Una volta acquisiti elementi di prova solidi a carico delle due indagate, i Carabinieri di Città di Castello hanno proceduto a denunciarle in stato di libertà, con l’accusa di indebito utilizzo di carte di credito e pagamento, presso la Procura della Repubblica di Perugia.

Questo caso di truffa ha sollevato interrogativi sulla sicurezza bancaria e l’importanza di prestare attenzione all’utilizzo delle proprie carte di credito, specialmente nel caso di affidamento a terzi. Gli investigatori continuano a sensibilizzare la popolazione su queste problematiche e a promuovere la consapevolezza riguardo alle precauzioni da adottare per evitare casi simili.

La collaborazione tra i cittadini e le forze dell’ordine è fondamentale per contrastare e prevenire fenomeni di questo tipo, garantendo la tutela dei cittadini e la sicurezza finanziaria. Il Comando dei Carabinieri di Città di Castello rimane impegnato nel garantire la sicurezza della comunità e nel contrastare ogni forma di illecito, assicurando che situazioni simili vengano prontamente individuate e perseguite legalmente.