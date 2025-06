Piazza Fanti gremita per Cinepark, successo per “I Croods”

Nuovo evento cinema per famiglie martedì 1 luglio alle 21

Piazza Fanti ha accolto un pubblico numeroso per la prima proiezione di Cinepark, iniziativa inserita nel programma “Estate in città” 2025. La visione del film d’animazione “I Croods” ha coinvolto soprattutto famiglie con bambini, che si sono sistemati davanti al grande schermo seduti su cuscini e coperte, creando un’atmosfera familiare e informale in uno spazio pubblico. L’evento ha trasformato la piazza in un luogo di aggregazione e condivisione culturale, sottolineando l’intento di promuovere il cinema come strumento educativo e sociale. Il prossimo appuntamento è fissato per martedì 1 luglio, alle ore 21.00, sempre in piazza Fanti. L’iniziativa vuole valorizzare gli spazi urbani come punti di incontro per le comunità, offrendo occasioni di svago e cultura dedicate soprattutto ai più giovani e alle loro famiglie.