Nuove telecamere rafforzano sicurezza urbana a Umbertide

Nuovi sistemi installati per prevenire furti e reati locali

L’Amministrazione comunale di Umbertide ha ampliato la rete di videosorveglianza con l’installazione di nuovi dispositivi posizionati in punti strategici agli ingressi della città. Le apparecchiature sono state collocate a Borgobaraglia e nell’area di snodo di Niccone, nel punto in cui le strade si dividono verso Niccone–Spedalicchio da un lato e verso Montecastelli–Calzolaro dall’altro. L’obiettivo dell’intervento è rafforzare la capacità di prevenzione e contrasto dei reati, in particolare dei furti nelle abitazioni, che tendono ad aumentare nei periodi di maggiore mobilità e nelle settimane che precedono le festività.

I nuovi strumenti sono stati progettati per operare con un sistema informatico avanzato capace di dialogare direttamente con la banca dati ministeriale. Questa funzione permette alle Forze dell’Ordine accreditate di accedere rapidamente alle informazioni relative ai veicoli che transitano sul territorio comunale, facilitando verifiche tempestive e attività di controllo mirate. La tecnologia consente inoltre di inviare segnalazioni automatiche qualora vengano identificati mezzi inseriti nelle liste di attenzione a livello nazionale, favorendo interventi più rapidi nei casi ritenuti sensibili.

Il Comune presenta l’iniziativa come un supporto concreto alle attività quotidiane degli operatori impegnati nella sicurezza del territorio. Il nuovo sistema di monitoraggio è basato su un trattamento dei dati che prevede protocolli di criptazione e modalità di accesso rigidamente regolamentate, caratteristiche ritenute essenziali per garantire l’integrità dei flussi informatici e l’impossibilità di utilizzo da parte di soggetti non autorizzati. Tale livello di protezione è considerato un elemento centrale per assicurare l’affidabilità dell’intero impianto.

L’incremento della dotazione tecnologica risponde a una linea di indirizzo già intrapresa dall’Amministrazione, che punta a rendere più efficiente il sistema di controllo del territorio attraverso strumenti capaci di fornire informazioni immediate e affidabili. La decisione è stata accompagnata da un impegno dedicato nel bilancio comunale, destinato specificamente all’acquisto e alla messa in funzione delle nuove telecamere, in un contesto in cui la prevenzione dei reati predatori rappresenta una priorità in vista del periodo natalizio.

La rete aggiornata di videosorveglianza assume così un ruolo integrativo rispetto alle attività svolte dalle Forze dell’Ordine e dalla Polizia Locale, che operano quotidianamente nel presidio urbano e nelle zone periferiche. L’obiettivo è disporre di strumenti in grado di aumentare la capacità di individuare percorsi sospetti, ricostruire movimenti di veicoli e supportare indagini in corso attraverso dati verificabili e immediatamente consultabili.

L’ampliamento del sistema conferma l’intenzione del Comune di intervenire in maniera strutturale sul tema della sicurezza, dotandosi di apparecchiature adeguate a gestire scenari complessi e flussi di transito sempre più consistenti. Con l’entrata in funzione delle nuove telecamere, la città punta a rafforzare la prevenzione, migliorare il controllo degli accessi e fornire un sostegno operativo alle attività investigative, con l’obiettivo di ridurre i fenomeni di criminalità e aumentare la tutela dei residenti.