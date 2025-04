Marchetti elogia Lega Altotevere: “Solida e in crescita”

Riconfermati Baglioni e Tempobuono, nuovi direttivi eletti

Marchetti elogia Lega Altotevere – Sono stati rinnovati nel pomeriggio di sabato 12 aprile 2025 i vertici delle sezioni della Lega Città di Castello e della Lega Umbertide, nel corso dei congressi territoriali che si sono tenuti alla presenza del Segretario regionale Riccardo Augusto Marchetti. In entrambi gli appuntamenti, il movimento ha confermato la propria stabilità e la partecipazione attiva dei militanti.

A Città di Castello è stata ratificata per acclamazione la riconferma del Segretario uscente Giorgio Baglioni, figura già radicata sul territorio e punto di riferimento per l’organizzazione locale del partito. Contestualmente, sono stati eletti i nuovi membri del Consiglio Direttivo, che sarà composto da Mauro Bucci, Marco Grosso, Roberto Cuccolini, Francesco Grilli e Manuela Puletti.

Nella sezione di Umbertide, il congresso ha confermato alla guida del gruppo locale Daniele Tempobuono, anch’egli già Segretario in carica, premiando la linea di continuità e la gestione del territorio. Il nuovo direttivo vedrà al proprio interno Jessica Carini, Giacomo Carlesi, Francesco Cenciarini, Giovanni Dominici, Nicola Gildoni e Raffaela Sacconi, tutti eletti nel corso dell’assemblea.

A chiusura dei lavori, Riccardo Augusto Marchetti, intervenuto in qualità di Segretario della Lega Umbria, ha espresso soddisfazione per l’esito dei due appuntamenti, sottolineando come l’Alto Tevere si confermi un’area strategica per la crescita del partito. Ha definito i congressi come momenti centrali di confronto interno, fondamentali per dare voce alla base e costruire una rappresentanza sempre più radicata e competente.

Nel suo intervento, Marchetti ha ricordato che proprio in questa zona la Lega ha mosso i primi passi in Umbria, e che ancora oggi si riscontra una forte coesione e un’organizzazione capace di rinnovarsi. Il segretario regionale ha evidenziato il valore del percorso intrapreso e ha ribadito l’impegno per affrontare le prossime sfide amministrative, a partire dalle elezioni comunali del 2027 a Città di Castello, indicate come appuntamento decisivo per offrire una proposta politica alternativa all’attuale amministrazione.

Sull’esperienza amministrativa di Umbertide, Marchetti ha rimarcato che la continuità della guida affidata al Sindaco Luca Carizia, in carica da sette anni, rappresenta un segnale tangibile dell’efficacia delle politiche attuate. A suo avviso, il buon governo espresso sul territorio è un elemento che ha rafforzato la fiducia dei cittadini nei confronti del partito.

Nel rivolgere i propri auguri ai due segretari riconfermati, Giorgio Baglioni e Daniele Tempobuono, Marchetti ha posto l’accento sulla loro comprovata esperienza e capacità organizzativa. Ha inoltre espresso apprezzamento per l’intero corpo militante dell’Alta Valle del Tevere, che con la propria partecipazione ha contribuito a rafforzare la struttura locale della Lega.

L’attenzione alle istanze dei cittadini, l’organizzazione sul territorio e l’apertura al dialogo con la base sono stati indicati come elementi centrali nel percorso che il movimento intende portare avanti nei prossimi mesi. Secondo il segretario regionale, sarà proprio questo approccio a garantire una rappresentanza efficace e coerente, capace di interpretare con realismo le esigenze delle comunità locali.

Il rinnovamento dei direttivi delle due sezioni si inserisce in una fase di riorganizzazione interna che punta a consolidare la presenza del partito nei territori e a valorizzare le competenze già espresse da dirigenti e militanti. La conferma di figure esperte come Baglioni e Tempobuono, insieme all’ingresso di nuovi nomi nei direttivi, rappresenta una sintesi tra continuità e rinnovamento.

Il risultato dei congressi conferma inoltre la volontà della Lega di rafforzare il proprio radicamento a livello locale, investendo su figure capaci di rappresentare al meglio il partito in vista delle prossime scadenze elettorali. La partecipazione numerosa e l’atmosfera di coesione che hanno caratterizzato gli incontri dimostrano, secondo la dirigenza, un movimento vivo e in continua evoluzione.

Nel ringraziare tutti coloro che hanno preso parte all’organizzazione e allo svolgimento dei congressi, Marchetti ha ribadito l’importanza di una militanza attiva, che contribuisce con il proprio impegno quotidiano al rafforzamento della struttura del partito a tutti i livelli.

I congressi di Città di Castello e Umbertide hanno così segnato un ulteriore passo nella strategia della Lega per rafforzare la propria posizione in Umbria, partendo da un territorio storicamente rilevante per il partito e proiettando l’azione politica verso le future sfide locali e regionali.