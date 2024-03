Maltratta il padre, uomo di 86 anni, in carcere il figlio di 52 anni

Lo scorso fine settimana, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Città di Castello, intervenuti in un’abitazione a seguito di segnalazione di violenza domestica in atto, hanno arrestato un cittadino italiano, classe 1971, gravato dalla misura cautelare della detenzione domiciliare, per il reato di evasione, resistenza a Pubblico Ufficiale e possesso di oggetti atti ad offendere.

Gli Agenti, giunti sul posto, hanno contattato la vittima – un uomo di 86 anni – che ha riferito di essere stato aggredito dal figlio che, in escandescenza, lo aveva insultato e minacciato.

Nel contesto, era poi intervenuto l’altro figlio dell’anziano che è riuscito ad allontanare il padre dalla furia del fratello il quale, nel frattempo, si è dato alla fuga. I poliziotti, dopo aver acquisito tutti gli elementi utili, si sono messi alla ricerca del 52enne che è stato rintracciato, poco dopo, in una pertinenza vicina all’abitazione.

L’uomo – sorpreso dagli agenti con un’accetta in mano -, con non poche difficoltà, vista la resistenza opposta, è stato contenuto e tratto in arresto per il reato evasione, resistenza a Pubblico Ufficiale e possesso di oggetti atti ad offendere.

Su disposizione del Pubblico Ministero, è stato associato presso la Casa Circondariale di Perugia Capanne fino all’udienza per direttissima, con il quale il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare della custodia cautelare in carcere.