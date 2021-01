Lunedì a Città di Castello si riunirà il consiglio comunale

Tornerà a riunirsi in videoconferenza il consiglio comunale di Città di Castello, che lunedì 25 gennaio 2021 è convocato alle 16.00 per le interpellanze ed interrogazioni e alle 17.30 per la seduta ordinaria. Nella prima parte si parlerà dell’interrogazione dei Civici su via Sorel, di Nicola Morini di Tiferno Insieme sulla scuola rurale di Rovigiano, di Mirco Pescari, Massimo Minciotti, Letizia Guerri e Luciano Tavernelli del PD sulle limitazioni imposte dal Covid agli esercizi commerciali, di Castello Cambia sulle apertura dei centri commerciali. Poi si passerà alle interpellanze: Andrea Lignani Marchesani di Fratelli d’Italia porra in discussione i casi Covid a Muzi Betti, Marco Gasperi del Gruppo Misto sui problemi del comparto agrario e il ruolo della politica locale, il gruppo dei Civici sulla Commissione Controllo e Garanzia.

Nella seduta ordinaria alcune misure di carattere finanziario con variazioni di bilancio e un prelievo dal fondo di riserva. Il consiglio si occuperà anche del Piano di Sviluppo rurale con progetti relativi alla mobilità ciclopedonale e alla pista ciclabile del Parco del Tevere.

© Protetto da Copyright DMCA

All’ordine del giorno anche il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e pubblicità di suolo pubblico e il canone di concessione per demanio e patrimonio indisponibile. L’assise sarà chiamata ad approvare il nuovo regolamento di Casa Verde. Poi le mozioni: Giovanni Procelli della Sinistra propone l’ampliamento degli orari di apertura degli uffici di Poste Italiane, Nicola Morini e le minoranze l’intitolazione della Pinacoteca a Raffaello, Giorgio Baglioni della Lega l’uso dell’aula del consiglio comunale per la discussione delle tesi di laurea.

Infine gli ordini del giorno: Castello Cambia sulle infrastrutture, Massimo Minciotti del PD, Giovanni Procelli e Vittorio Morani del Psi sul potenziamento dell’offerta formativa. I lavori del consiglio sono in diretta streaming sul canale you tube del consiglio comunale di Città di Castello.