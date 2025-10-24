Lavori in piazza Mazzini, nuova viabilità per la Tiberina

Athekame salva il Milan in extremis, è 2-2 contro il Pisa La sblocca Leao, poi Cuadrado su rigore e Nzola la ribaltano, lo svizzero evita il ko

Anche Musetti in semifinale a Vienna, sfiderà Zverev Il carrarino batte Moutet e fa un altro passo verso le Atp Finals di Torino

Ucraina, Meloni ribadisce importanza unità Ue-Usa per cessate il fuoco ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha preso parte questo pomeriggio a una riunione della Coalizione dei volenterosi. L’incontro si è svolto all’indomani delle recenti parallele decisioni di Unione Europea e Stati Uniti di introdurre nuove sanzioni contro la Russia, a seguito della persistente indisponibilità di Mosca a impegnarsi per la cessazione […]

Medif, al Vittoriano la mostra sugli esuli fiumani, dalmati e istriani ROMA (ITALPRESS) – E’ stata inaugurata alla presenza del Ministro della Cultura Alessandro Giuli, la Mostra degli Esuli Fiumani, Dalmati e Istriani (MEDIF). Un racconto unico d’immagini e testimonianze che ricorda il dramma delle foibe e dei 350mila esuli italiani costretti a lasciare la loro terra per conservare la propria identità culturale e storica.Ottant’anni dopo […]

Sinner accede alle semifinali dell’Atp 500 di Vienna Il campione altoatesino batte in due set Bublik e attende De Minaur, 'giustiziere' di Berrettini

Italia-Arabia Saudita, Urso incontra il ministro del commercio Al-Kassabi Rafforzare i rapporti bilaterali tra Italia e Arabia Saudita tra gli obiettivi dell'incontro tra Urso e il ministro del commercio Al-Kassabi

Cina: inaugurato a Urumqi centro di servizi aeroportuali per arrivi stranieri URUMQI (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Giovedì a Urumqi, capoluogo della regione autonoma cinese nord-occidentale dello Xinjiang Uygur, è stato inaugurato un centro che offre servizi aeroportuali integrati per gli arrivi stranieri. Il centro è stato aperto nella sala arrivi internazionali dell’aeroporto internazionale di Tianshan. Il nuovo centro è progettato per fornire una serie di servizi completi […]

Cina: ministro del Commercio, maggiore apertura economica per prossimi 5 anni PECHINO (ITALPRESS/XINHUA) – La Cina prenderà l’iniziativa di aprire più ampiamente l’economia nel 15esimo Piano quinquennale, ha affermato venerdì il ministro del Commercio cinese Wang Wentao.Concentrandosi sul settore dei servizi, saranno compiuti sforzi per espandere l’accesso al mercato e le aree di apertura dal 2026 al 2030, ha detto Wang in una conferenza stampa, citando […]

Si insedia il nuovo Cda dell’Enpaf, Maurizio Pace eletto presidente ROMA (ITALPRESS) – Il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Enpaf (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti) si è ufficialmente insediato il 22 ottobre, segnando l’avvio di una fase di rinnovamento nella governance della Cassa dei Farmacisti. Nel corso della seduta sono stati eletti il Presidente, il Vicepresidente e i tre componenti del Comitato Esecutivo.Maurizio Pace […]