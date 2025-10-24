Lavori in piazza Mazzini, nuova viabilità per la Tiberina

Ripristinato il doppio senso in via Garibaldi fino a Roma
Da lunedì 27 ottobre 2025, piazza Mazzini e le vie limitrofe subiranno modifiche significative della viabilità, come comunicato dall’amministrazione comunale. Secondo la fonte ufficiale, via Garibaldi riaprirà temporaneamente a doppio senso dal Bar Giardino al passaggio a livello, con divieto di sosta lungo il tratto interessato e chiusura dell’accesso diretto a piazza Matteotti.
I veicoli provenienti dalla stazione diretti verso il centro dovranno transitare per via Garibaldi in direzione Niccone, deviare a destra su via Stella e proseguire sulla strada a senso unico alternato fino alla piazza del Comune. Coloro che arrivano dal Niccone e mirano alla piazza dovranno invece svoltare a sinistra su via Stella, dando priorità ai mezzi provenienti da Garibaldi.
Chi lascia piazza Matteotti per riprendere la circolazione ordinaria dovrà seguire via Stella, svoltare a destra fino allo stop istituito presso la Tiberina 3 Bis e da lì decidere se dirigersi verso Niccone, verso la stazione o proseguire diritto verso via Spoletini. La fonte del comunicato sottolinea che le modifiche temporanee si rendono necessarie per consentire l’avanzamento dei lavori e preparare la riapertura di via Vittorio Veneto all’altezza di via Roma.
L'intervento rappresenta un passo importante per la gestione del traffico cittadino, assicurando maggiore sicurezza e fluidità nel transito.
