Lavori in piazza Mazzini, nuova viabilità per la Tiberina

24 Ottobre 2025 Lavori pubblici, Ultime notizie, Umbertide 0
Lavori in piazza Mazzini, nuova viabilità per la Tiberina
foto archivio

Ripristinato il doppio senso in via Garibaldi fino a Roma

Da lunedì 27 ottobre 2025, piazza Mazzini e le vie limitrofe subiranno modifiche significative della viabilità, come comunicato dall’amministrazione comunale. Secondo la fonte ufficiale, via Garibaldi riaprirà temporaneamente a doppio senso dal Bar Giardino al passaggio a livello, con divieto di sosta lungo il tratto interessato e chiusura dell’accesso diretto a piazza Matteotti.

I veicoli provenienti dalla stazione diretti verso il centro dovranno transitare per via Garibaldi in direzione Niccone, deviare a destra su via Stella e proseguire sulla strada a senso unico alternato fino alla piazza del Comune. Coloro che arrivano dal Niccone e mirano alla piazza dovranno invece svoltare a sinistra su via Stella, dando priorità ai mezzi provenienti da Garibaldi.

Chi lascia piazza Matteotti per riprendere la circolazione ordinaria dovrà seguire via Stella, svoltare a destra fino allo stop istituito presso la Tiberina 3 Bis e da lì decidere se dirigersi verso Niccone, verso la stazione o proseguire diritto verso via Spoletini. La fonte del comunicato sottolinea che le modifiche temporanee si rendono necessarie per consentire l’avanzamento dei lavori e preparare la riapertura di via Vittorio Veneto all’altezza di via Roma.

L’intervento rappresenta un passo importante per la gestione del traffico cittadino, assicurando maggiore sicurezza e fluidità nel transito. Viabilità, lavori, circolazione, doppio senso, deviazioni, piazza Mazzini, strada, stop sono tra le parole chiave integrate nel testo, che evidenziano gli aspetti principali dell’organizzazione del traffico e la pianificazione urbana comunicata ufficialmente dalla fonte del comunicato.

I nostri video

La rassegna stampa del 24 ottobre 2025
La rassegna stampa del 24 ottobre 2025
Il telegiornale dell'Umbria del 24 ottobre2025
Il telegiornale dell'Umbria del 24 ottobre2025
Sparatoria di Verna ad Umbertide ucciso in Albania il ricercato
La Città del Cioccolato diventa realtà a Perugia, dopo 21 anni
Inizia il conto alla rovescia per la XXIV Mostra mercato dello zafferano di Cascia
2° Campionato VVF Padel Perugia Un momento di confronto e condivisione
Sei studenti palestinesi provenienti da Gaza sono stati accolti all’Università di Perugia
Lavatrice prende a fuoco a Terni Vigili del fuoco salvano due anziani
Settore pubblico e sicurezza informatica affrontare la sfida, evento a Bruxelles
Accoltellato il parroco di Gela Identificato e arrestato il presunto autore
Arrestato marito violento a Catania
La Ternana cala i suoi gioielli Il Perugia si affida a Tedesco
Il telegiornale dell'Umbria del 23 ottobre 2025
Il telegiornale dell'Umbria del 23 ottobre 2025
La rassegna stampa del 23 ottobre 2025
La rassegna stampa del 23 ottobre 2025
Caso Andrea Prospero respinto il patteggiamento
Ultimo weekend per Amololio A Montefalco olio come se piovesse con Giorgione
Iscriviti

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*