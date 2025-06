Giuliana Leandri è Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica

Giuliana Leandri, 66 anni, docente di scuola primaria in quiescenza, è stata insignita questa mattina dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica. La cerimonia ufficiale di consegna delle prestigiose onorificenze si è svolta a Perugia, presso il “Salone Bruschi” della Prefettura, da parte del Prefetto, Francesco Zito, nell’ambito delle celebrazioni del 79esimo anniversario della fondazione della Repubblica Italiana. Alla cerimonia in Prefettura, in rappresentanza del comune, ha partecipato il sindaco, Luca Secondi. “Una data simbolo quella odierna del 2 giugno, densa di storia, di emozioni, ricordi e valori, compresi i 77 anni dall’entrata in vigore della Costituzione, Carta fondamentale che garantisce la libertà e indica i diritti e doveri nella nostra comunità, come ha sottolinea sempre il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E’ anche una giornata speciale per la comunità tifernate, occasione di sviluppo, benessere e speranza per il futuro sull’esempio, di chi, come la tifernate, Giuliana Leandri, oggi è stata insignita della onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica per mano del Prefetto di Perugia, Francesco Zito, dimostrando nella professione, nella famiglia e comunità locale attaccamento ai valori solidali ed inclusivi”.

“A nome della giunta, del consiglio comunale, della comunità tifernate, giungano le più sentite congratulazioni a Giuliana Leandri che si è distinta nel proprio ambito professionale, sociale e familiare tanto da meritare questi prestigioso e meritato riconoscimento”, ha concluso il sindaco Luca Secondi, subito dopo la foto di rito. “L’insegnante Leandri Giuliana si è contraddistinta nella sua lunga carriera per lo straordinario impegno e per la passione con cui si è dedicata al suo lavoro, per le doti professionali, umane e comunicative che le hanno consentito di tessere relazioni positive con gli alunni, con i colleghi, con le famiglie e con la comunità esterna. Inoltre ha svolto per molti anni il ruolo di collaboratore del Dirigente Scolastico con spiccate capacità organizzative e relazionali favorendo un clima sereno all’interno dell’istituto Comprensivo Burri di Trestina e contribuendo vivamente a creare una forte identità educativa, didattica e culturale della scuola. Un’attenzione particolare ha prestato a tutti gli alunni, alla loro crescita e al loro mondo affettivo e relazionale, con particolare riguardo per gli alunni con bisogni educativi speciali. Ha svolto un lavoro prezioso per la promozione dei valori di comunità e cittadinanza”, è quanto dichiarato dal Prefetto di Perugia, nel leggere le motivazioni, prima della consegna del diploma di Cavaliere al Merito della Repubblica a Giuliana Leandri che ha ringraziato il Prefetto ed il sindaco per le belle parole e per il prestigioso riconoscimento ricevuto: “ voglio condividere – ha detto – la gioia e orgoglio di questi momenti, prima di tutto con la mia famiglia, le persone che mi sono vicine, i colleghi di lavoro ed in particolare i bambini e bambine delle scuole dove ho insegnato, loro sono il futuro ed il simbolo di questa bellissima giornata. Grazie infine a due persone speciali, Chiara Grassi e Stefania Migliorucci, due straordinarie dirigenti scolastiche con cui ho condivido gran parte della mia vita”.