Search for: Search Button

Ferragosto nel segno dell’arte e della cultura a Città di Castello: tutti i musei aperti

Ferragosto nel segno dell’arte e della cultura a Città di Castello, con i musei tutti aperti. Per i tifernati che lunedì 15 agosto rinunceranno alla gita fuori porta e per i turisti in città sarà l’occasione di godere di un patrimonio davvero vasto e variegato.

Con il suo giardino all’italiana, la Pinacoteca comunale sarà aperta in largo Monsignor Muzi dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30, con le opere di Raffaello e Signorelli in primo piano, ma anche i misteri della Sora Laura per chi ama le storie del passato.

Aperti tutto il giorno anche il museo e il negozio di Tela Umbra, in via Sant’Antonio, con la tradizione della tessitura di qualità e il patrimonio culturale lasciato dai baroni Franchetti che saranno a disposizione dei visitatori dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30. La meravigliosa collezione del maestro Alberto Burri potrà essere ammirata in entrambe le sedi espositive di Città di Castello, in piazza Garibaldi e presso gli Ex Seccatoi del Tabacco in via Pierucci, dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

Chi ama i tesori del mare potrà fare tappa al museo delle conchiglie Malakos presso il Polo di Garavelle, che resterà aperto dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Per gli appassionati di arte sacra la tappa obbligata sarà al Museo del Duomo in piazza Gabriotti, aperto dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.00, con la possibilità di visitare il campanile cilindrico, uno dei monumenti simbolo della città.