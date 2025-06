Endurance internazionale, 200 cavalli in Altotevere

Successo per Caldese Horse Academy, gare da tutta Italia

Circa duecento cavalli e centinaia di atleti hanno animato l’edizione 2025 del Caldese International Endurance Event, riportando il grande circuito dell’endurance europeo in Altotevere e Valtiberina con numeri e qualità da record. La manifestazione, organizzata da Caldese Horse Academy con il supporto di FISE Umbria, ha incluso tappe valide per i circuiti promozionali del Ministero dell’Agricoltura e la Coppa Italia, attirando amazzoni e cavalieri da ogni parte d’Italia.

Fin dai giorni precedenti all’evento, si è registrato un afflusso costante di partecipanti e cavalli, con le strutture ricettive esaurite tra Sansepolcro e Città di Castello. Le competizioni si sono svolte nell’ambito del concorso FEI in quattro classi, con assegnazione di premi MASAF e validità per il Circuito Giovani Cavalli FISE 2025.

A dominare la scena è stata Carolina Tavassoli Asli, che in sella a Armaan del Conero ha vinto la CEI 2* su 120 km sabato, replicando domenica nella CEN B su 82 km con Euphorie AA. La marchigiana ha concluso la seconda prova in 4 ore e 46 minuti con una media di 17,157 km/h, conquistando anche la Best Condition.

Alle sue spalle nella 120 km, la senese Lucrezia Bellaccini con Tempesta di Collepinzuto, binomio reduce dal 23º posto ai Mondiali 2024 giovani cavalli. Terza Paola Musio con Una Lady, cavalla anglo-araba sarda.

Nella CEI 1* su 100 km, 42 partenti hanno preso il via alle 7:15 di sabato. La vittoria è andata al campano Fortunato Balzano con Titus de Gion, chiudendo in meno di sei ore a 17,374 km/h. Secondo Francesco Colombo con Bottuda de Ierru, terza Federica Fulcini su Calendula Bosana, seguita da Emanuela Marzotto con Odemira Bosana. Quinta la veneta Isabella Bonetto con Castiglia, premiata per la Best Condition, sesta Caterina Borsi su Jamila by Glorhiosa, giovane promessa di Città di Castello premiata in memoria di Corrado Tiberi.

Nel settore juniores, la 120 km è andata all’abruzzese Giulia Moniz su Wento Secondo, che ha preceduto di due secondi Giulia Kibett Vinci. Nella 100 km, vittoria per Anna Ginetto con Carezza di Zemaglia, seguita da Lucrezia Ceccaroni con Anitza Armor, terza in sei ore a una media di 17 km/h.

Domenica sono state disputate quattro ulteriori categorie con validità MASAF, Coppa Italia e circuito giovani cavalli. Il percorso comprendeva le zone di San Pietro, Borgo di Celle, Piosina, Sansepolcro, Capanne e Pistrino, molto apprezzato dai partecipanti, compresi quelli provenienti da Sardegna e Sicilia.

Nella CEN B, dominio ancora di Tavassoli Asli con Euphorie AA, cavalla 2017 figlia dello stallone Levan, dell’allevamento Generali in Val d’Orcia e di proprietà di Chiara Vivarelli. Quarta Silvia La Torre con Irkhan Du Barthas, sesto Matteo Zampagli su Atenalfaula, settima Costanza Laliscia con Jelma du Barthas, nona Marta Battistoni con Murdi Al Shaqab.

Nella CEN B/R MASAF, successo per Greta Bistoletti su Diadema Agylla, cavalla dell’allevamento Laliscia di Agello (PG). Ottava Maria Vittoria Bizzarri con Sayen dei Laghi, nona Giulia Mencobello su Doriana. Nella 44 km, vittoria della romana Susanna Farina su L&M Amira, ma la classifica MASAF ha premiato Tommaso Cardoni con Ronda Bosana. Quinta Giada Rosati con Embajador Go, nona Nicole Trincia su Escobar By Rania.

Tra i debuttanti, ha trionfato il sardo Costantino Sanna con Burgesu, mentre per il MASAF la vittoria nella 22 km è andata a Serena Cestelli con Zah Alexandro. Sul podio anche Gabriele Gramaccia con Funny Jungle AA tra i giovani cavalli di 4 anni.

L’evento si è chiuso nella serata di domenica 1 giugno, dopo giorni intensi presso la Caldese Horse Academy, sede storica dell’equitazione in Umbria. Il suggestivo guado del Tevere, protagonista tanto temuto quanto apprezzato per il refrigerio offerto, resterà ora in attesa della prossima edizione.