Emergenza al Pronto Soccorso di Città di Castello

Personale insufficiente compromette assistenza e sicurezza

Il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Città di Castello attraversa una crisi senza precedenti. La mancanza di personale medico e infermieristico ha raggiunto livelli critici, mettendo a rischio la qualità dell’assistenza e la sicurezza dei pazienti. Turni notturni vengono coperti da operatori precari o in pensione, mentre medici di altri reparti sono costretti a intervenire senza una preparazione specifica per le urgenze. Gli ambulatori specialistici rimangono sospesi per carenza di personale, creando disagi concreti e continui. Una realtà ben distante dai dati ufficiali della Giunta regionale Proietti, che nei comunicati minimizza la gravità della situazione.

Il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia del Comune di Città di Castello ha rivolto un’interrogazione al Sindaco e alla Giunta comunale, chiedendo azioni concrete per tutelare il diritto alla salute dei cittadini dell’Alta Valle del Tevere. I consiglieri sottolineano l’assurdità di ricorrere a soluzioni temporanee costose e spesso inefficaci, mentre la pressione sulle strutture cresce quotidianamente. L’Ospedale di Città di Castello rappresenta un presidio essenziale per un ampio territorio e per i comuni limitrofi, ma sembra essere stato progressivamente marginalizzato, senza adeguare l’organico e la gestione alle reali necessità della zona.

La crisi appare più evidente se si considera che l’Alta Valle del Tevere dispone di due ospedali e necessita di un’organizzazione e di un personale proporzionati all’utenza. Le promesse della Giunta Proietti e le manovre fiscali messe in campo non hanno prodotto risultati concreti nella gestione sanitaria locale.

I consiglieri hanno chiesto interventi urgenti: il potenziamento immediato del personale del Pronto Soccorso, la riattivazione degli ambulatori sospesi per carenza di medici, dettagli sulle assunzioni promesse dalla Regione e chiarezza sulle intenzioni future per la sanità dell’Altotevere.

Il messaggio è chiaro: non ci sono più margini per attese o promesse. Il territorio necessita di azioni concrete e tempestive per garantire cure adeguate e sicure ai cittadini. La situazione richiede un cambio di passo immediato, con decisioni precise che affrontino la carenza di personale e la gestione critica dei servizi ospedalieri.

I Consiglieri Comunali

Elda Rossi – Fratelli d’Italia

Riccardo Leveque – Fratelli d’Italia