La Polizia Locale di Città di Castell0 ha deferito alla Procura della Repubblica due individui del posto per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, in seguito al loro coinvolgimento in due incidenti stradali separati.

Il primo incidente è avvenuto il 16 febbraio in via Bartali e è stato causato da un cittadino italiano di circa 40 anni. Fortunatamente, non ci sono stati feriti, ma durante il controllo è emerso che l’uomo aveva un tasso alcolemico di 1.13 g/l.

Il secondo incidente, avvenuto il 19 febbraio in via Biturgense, ha coinvolto un uomo di nazionalità rumena di circa 50 anni, che ha causato un tamponamento con un ferito non grave. Durante i rilievi, il personale intervenuto ha constatato che l’uomo aveva un tasso alcolemico di 3.35 g/l.

Entrambi i soggetti sono stati denunciati penalmente e le loro patenti di guida sono state ritirate ai fini della sospensione da parte del Prefetto. Questi interventi della Polizia Locale dimostrano l’importanza della vigilanza sulle strade per garantire la sicurezza di tutti i cittadini e prevenire incidenti dovuti all’ebbrezza alcolica alla guida.