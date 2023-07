Denuncia la scomparsa del figlio 25enne, rintracciato dai carabinieri

Denuncia la scomparsa del figlio – Grande allarme si è scatenato alcuni giorni fa quando una donna di 45 anni, residente a Città di Castello, ha sporto denuncia presso la Stazione dei Carabinieri per la scomparsa del figlio convivente, un giovane di 25 anni. La scomparsa del ragazzo era avvenuta nel mese di marzo, e da allora la madre non aveva avuto più sue notizie.

Preoccupata per l’incolumità del figlio, data la lunga assenza e l’assenza di contatti, la donna ha deciso di denunciare la scomparsa sperando di ricevere aiuto per ritrovare il giovane. Di fronte a questa segnalazione, i Carabinieri hanno avviato immediatamente un’indagine per rintracciare il ragazzo, attivando il piano nazionale per la ricerca di persone scomparse e utilizzando tutte le risorse tecnologiche e informative a disposizione.

Grazie all’intensa attività investigativa, i militari sono riusciti a individuare il 25enne, che si trovava presso un conoscente. Fortunatamente, il giovane si trovava in perfette condizioni di salute e non presentava alcun pericolo per sé stesso.

Dalle dichiarazioni del giovane, è emerso che si era allontanato volontariamente dalla casa in cui viveva con la madre e che non ha intenzione di fare ritorno. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle ragioni di questa scelta.

La madre, nonostante l’enorme preoccupazione, può ora tirare un sospiro di sollievo sapendo che il figlio è al sicuro. Il rapido intervento dei Carabinieri ha permesso di risolvere il caso e di rassicurare la famiglia sulle condizioni del giovane.

L’episodio sottolinea l’importanza delle segnalazioni tempestive in caso di scomparsa di una persona cara e dimostra l’efficacia delle forze dell’ordine nel gestire tali situazioni delicate.