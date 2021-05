Covid19 dichiarazione sindaco Bacchetta: “ieri 4 nuovi positivi e 4 guariti”

“Sono circa 60 i tifernati attualmente contagiati, la circolazione del virus è in rapida decrescita, anche se ci sono ancora alcuni concittadini ricoverati in ospedale”. “L’allentamento delle misure restrittive non ha prodotto un’impennata della circolazione del virus, anche perché i tifernati hanno mostrato senso di responsabilità: continuiamo comunque a seguire le prescrizioni e a indossare le mascherine anche ora che la vaccinazione sembra procedere in maniera adeguata”.

“I dati della giornata di ieri ci parlano di quattro nuovi postivi e di quattro guariti, numeri sempre piuttosto contenuti che rispecchiano la rapida decrescita della circolazione del virus anche a Città di Castello, dove attualmente sono circa 60 i contagiati”. Lo dichiara il sindaco Luciano Bacchetta nell’osservare che “stando ai numeri che abbiamo a disposizione, l’allentamento delle misure restrittive non ha prodotto una impennata di nuove positività”.

“Ci sono comunque ancora alcuni concittadini ricoverati in ospedale e a loro facciamo gli auguri di pronta guarigione”, aggiunge il primo cittadino. “Il grande senso di responsabilità che vediamo nei tifernati, al di là di qualche eccezione, ha accompagnato al meglio le riaperture che ci sono state in questo periodo, ma continuiamo a fare appello alla prudenza”, puntualizza Bacchetta, che prosegue: “ci dicono che per agosto ci potremo liberare delle mascherine e speriamo davvero che ciò accada e di ricordare questo periodo come una fase lontana della nostra vita”.

“Continuiamo a seguire le prescrizioni e a indossare le mascherine, con la consapevolezza che il traguardo sembra essere molto vicino”, sottolinea il sindaco, facendo riferimento al fatto che “la campagna di vaccinazione sembra procedere finalmente in maniera adeguata, con la somministrazione ora ai 60-69enni per poi passare alle altre categorie che si stanno prenotando, e la speranza di tutti è che i sieri vengano inoculati nel minor tempo possibile”.