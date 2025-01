Controlli straordinari nel Tifernate: oltre 190 persone identificate

Controlli straordinari – Continuano senza sosta le operazioni straordinarie di controllo e prevenzione sul territorio tifernate, disposte dal Questore della provincia di Perugia. L’iniziativa rientra nel piano di rafforzamento della sicurezza pubblica, con l’obiettivo di contrastare i reati predatori, tra cui i furti in abitazione e le rapine. I controlli si concentrano sulla prevenzione, anche attraverso il monitoraggio del territorio e il presidio delle aree più vulnerabili.

Nel corso delle attività di controllo, la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri hanno operato congiuntamente, coadiuvati dai team specializzati del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche. Le pattuglie hanno presidiato le principali arterie stradali che collegano la città, ma anche le zone industriali, residenziali e le aree più isolate e periferiche. L’intervento si è esteso anche ai centri urbani, con operazioni di monitoraggio del centro storico, finalizzate principalmente alla deterrenza di scippi, rapine e traffico di stupefacenti.

Nel dettaglio, le forze dell’ordine hanno messo in atto verifiche puntuali, con particolare attenzione ai flussi veicolari in ingresso e in uscita dalla città. Sono stati istituiti dieci posti di controllo, strategicamente dislocati per intercettare veicoli sospetti e per verificare la regolarità dei documenti di circolazione e identità dei conducenti. Le ispezioni hanno coinvolto oltre 190 persone, che sono state sottoposte a identificazione. Più di cento veicoli sono stati monitorati, al fine di rintracciare eventuali presenze sospette, legate a attività illecite.

Oltre alla presenza sul territorio, l’attività si è concentrata anche sui locali pubblici. Sei esercizi commerciali sono stati oggetto di ispezione, per verificare la presenza di pregiudicati o soggetti già noti alle forze dell’ordine. Gli agenti hanno anche effettuato controlli amministrativi sui locali, per garantire il rispetto delle normative previste dal TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). L’obiettivo era anche quello di evitare il fenomeno dello spaccio e monitorare possibili contesti di illegalità legati agli esercizi stessi.

Il piano operativo di controllo si è svolto in stretto coordinamento tra le forze dell’ordine, nell’intento di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e prevenire qualsiasi forma di criminalità. Le attività non solo hanno avuto il merito di dissuadere comportamenti illeciti, ma hanno anche svolto un importante ruolo di rassicurazione nei confronti della popolazione locale, confermando l’impegno continuo delle autorità per la tutela dell’ordine pubblico. I controlli sono stati resi ancora più efficaci grazie alla presenza di pattuglie automontate, che hanno aumentato la visibilità delle forze dell’ordine su strada.

L’operazione si inserisce in un ampio quadro di attività di prevenzione, che si propone di garantire una maggiore serenità ai cittadini del Tifernate e di contrastare in modo proattivo qualsiasi tentativo di violazione della legge. I controlli straordinari continueranno nelle prossime settimane, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza pubblica, con particolare focus sui reati predatori e sulle attività illecite che minacciano la tranquillità della comunità.

Il Questore di Perugia ha confermato che le operazioni saranno replicate su base regolare, al fine di mantenere una sorveglianza costante, garantendo al contempo il rafforzamento della collaborazione tra le diverse forze dell’ordine e le istituzioni locali. I risultati ottenuti fino ad oggi sono considerati positivi e incentivano la prosecuzione di un piano che prevede anche l’implementazione di nuove modalità operative per la gestione della sicurezza sul territorio.

L’attività congiunta tra Polizia di Stato e Carabinieri, unita alla partecipazione attiva del Reparto Prevenzione Crimine, si rivela quindi un passo fondamentale nel rafforzamento delle misure di sicurezza, in linea con gli obiettivi di prevenzione dei reati e di tutela della cittadinanza.