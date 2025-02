Città di Castello: Fondazione Villa Montesca premiata da INDIRE



Città di Castello, 21 febbraio 2025 – La Fondazione Villa Montesca è orgogliosa di condividere l’eccezionale risultato raggiunto con il progetto TUDEC – Through Upcycling to the Design of Ecocities (Città per il Futuro), finanziato dal programma Erasmus Plus.

Il progetto ha ricevuto un punteggio altissimo in fase di valutazione finale ed è stato segnalato da INDIRE, l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus, come Buona Pratica Europea nella didattica innovativa. Questo riconoscimento è motivo di grande soddisfazione per tutta la squadra della Fondazione e in particolare per Virginia Marconi, project manager, che ha gestito e coordinato con entusiasmo tutte le fasi del progetto sin dall’inizio. Il progetto aveva l’obiettivo di sensibilizzare bambini dai 6 ai 14 anni in quattro diversi paesi europei – Italia, Macedonia del Nord, Serbia e Germania – a sviluppare un atteggiamento positivo e consapevole verso i grandi temi dello sviluppo sostenibile, fornendo nozioni di base, attività didattiche e video educativi per indirizzarli verso una futura dimensione di cittadinanza.

A Città di Castello, la sperimentazione delle attività ha visto il coinvolgimento di alcune classi del Primo Circolo Didattico San Filippo e del Secondo Circolo Didattico Pieve delle Rose.

I materiali sono stati sviluppati da un comitato didattico composto da rappresentanti di Associazioni ambientali dei Paesi coinvolti, del quale, oltre a Virginia Marconi, ha fatto parte il Maestro Andrea Mennella del Primo Circolo di Città di Castello. Questo ottimo risultato dimostra ancora una volta la professionalità della Fondazione Villa Montesca nella gestione dei fondi europei e il suo impegno nel promuovere l’educazione alla sostenibilità.

Soddisfazioni e congratulazioni alla coordinatrice dell’area Progettazione, Maria Rita Bracchini ed allo staff sono stati rivolte dal presidente della Fondazione prof. Riccardo Mancini e dal Direttore Fabrizio Boldrini. Tutti i materiali didattici sono a disposizione gratuitamente a docenti e dirigenti scolastici sul sito: www.citiesforthefuture.eu