Città di Castello Commemora il 79° Anniversario della Liberazione

Il 25 Aprile 2024 segna il 79° anniversario della Liberazione, un evento che Città di Castello ha deciso di celebrare con un corteo solenne. Il corteo, che avrà inizio alle 10:00 di giovedì 25 aprile, partirà da Piazza Venanzio Gabriotti. Sarà guidato dal gonfalone del comune, simbolo della città, e sarà accompagnato dalle autorità locali e dalle associazioni combattentistiche.

Il corteo rappresenta un momento di riflessione e commemorazione per i caduti durante la Resistenza. Il percorso del corteo porterà i partecipanti al monumento alla Resistenza Altotiberina, situato in Viale Vittorio Veneto. Qui, sono previsti discorsi da parte delle Autorità Istituzionali e delle associazioni combattentistiche. Inoltre, verrà deposta una corona alla stele dedicata alla resistenza altotiberina, in segno di rispetto e memoria per coloro che hanno lottato e sacrificato la loro vita per la libertà.

Durante l’evento, la Filarmonica G. Puccini, diretta dal maestro Nolito Bambini, offrirà un accompagnamento musicale, contribuendo a creare un’atmosfera di solennità e rispetto.

Il percorso del corteo attraverserà vari luoghi simbolici della città: da Piazza Venanzio Gabriotti (Palazzo Comunale), passerà per Corso Cavour, Piazza Giacomo Matteotti, Corso Vittorio Emanuele, Largo 22 Luglio, fino a raggiungere Viale Vittorio Veneto (Stele alla Resistenza Valtiberina). Infine, il corteo ritornerà al punto di partenza seguendo lo stesso percorso.

Questo evento rappresenta un importante momento di ricordo e commemorazione, un’occasione per riflettere sul valore della libertà e sul sacrificio di coloro che hanno lottato per essa. Un’occasione per non dimenticare, per onorare la memoria di chi ha combattuto e per rinnovare l’impegno verso i valori di libertà e giustizia.