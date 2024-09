Celebrata l’amicizia tra Città di Castello e Majano

Celebrata l’amicizia – Le comunità di Città di Castello e Majano (UD) si sono ritrovate insieme per commemorare l’eroe Angelo Zampini, insignito della “medaglia d’oro” per il suo sacrificio durante la Prima Guerra Mondiale. Il consigliere comunale Luigi Gennari, inviato dal sindaco Luca Secondi, ha partecipato alle celebrazioni tenutesi a Majano, in occasione dei 130 anni dalla nascita di Zampini, che si distinse per un atto di eroismo decisivo nel difendere la popolazione locale dall’avanzata dell’esercito austro-ungarico.

Da anni, il comune di Majano, insieme alla pro-loco di Farla, collabora con la pro-loco di Lerchi per onorare la memoria di Zampini, a cui è stata dedicata nel 2018 la scuola primaria a Lerchi. Le due località sono gemellate dal 2017, in onore del giovane eroe che, a soli 23 anni, combatté per proteggere il villaggio di Farla dall’invasione austro-ungarica. In quel contesto storico, Farla rappresentava l’ultimo baluardo, e molti soldati persero la vita in quel giorno di battaglia.

Le celebrazioni ufficiali si sono svolte in una piazzetta del paese, dove è presente una lapide commemorativa. Il sindaco di Majano, Elisa Giulia De Sabbata, ha aperto l’evento, evidenziando il forte legame tra le istituzioni e le comunità di Città di Castello e Majano, unite da una parte significativa della storia italiana. Gennari, visibilmente commosso, ha sottolineato l’importanza del momento, affermando che è un onore rappresentare Città di Castello in un evento che celebra amicizia e storia.

“Questo incontro non è solo un rito di commemorazione, ma un altro passo per consolidare il legame tra le due comunità”, ha dichiarato Gennari, ribadendo il valore del ricordo di Angelo Zampini e l’importanza di trasmettere il suo esempio alle giovani generazioni. La sua figura rappresenta un simbolo di amore per la patria e di sacrificio, fondamentali per il patrimonio storico comune.

Il rapporto di amicizia tra Majano e Città di Castello è ulteriormente testimoniato dalla presenza di una delegazione di Lerchi, che ha partecipato alle celebrazioni. Il sindaco di Majano ha ringraziato la comunità di Città di Castello per la presenza di Gennari e del suo collaboratore, Davide Maria Picarazzi. Inoltre, ha sottolineato l’importanza della festa dell’amicizia, che riunisce le comunità di Farla e Lerchi in un vincolo di solidarietà che supera le distanze geografiche.

Negli anni, il legame tra le due frazioni si è fatto sempre più forte. Un gruppo di persone dal Friuli partecipa ogni agosto alla tradizionale festa di Lerchi, offrendo il proprio supporto agli organizzatori. Quest’anno, il legame si è rinsaldato anche attraverso un “gemellaggio culinario”, unendo le specialità locali come la “pecora” e il “prosciutto” in un brindisi di amicizia.

La celebrazione di ieri ha rappresentato non solo un momento di ricordo, ma anche un forte impulso alla continuità di relazioni positive tra le comunità, nel segno di un eroe che continua a ispirare il presente e il futuro.