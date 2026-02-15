Carta identità, open day uffici per nuova tessera

Sabato uffici aperti per il cambio dei documenti cartacei

CITTÀ DI CASTELLO, 16-02-2026 – La transizione digitale dei documenti di riconoscimento subisce un’accelerazione decisa. Il prossimo sabato 28 febbraio, gli uffici comunali di via XI Settembre apriranno le porte ai cittadini per un’intera giornata dedicata esclusivamente al rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE). L’iniziativa nasce dall’esigenza di smaltire l’enorme mole di documenti cartacei ancora in circolazione, che a breve diventeranno inutilizzabili a causa delle nuove direttive comunitarie.

La scadenza europea e l’addio definitivo al cartaceo

Secondo il Regolamento UE 2019/1157, tutte le vecchie tessere cartacee perderanno ogni validità legale a partire dal 3 agosto 2026. Questo significa che, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento, dopo quella data chiunque non sia in possesso del supporto elettronico si ritroverà di fatto senza un titolo di identificazione valido. L’amministrazione comunale, guidata sul punto dall’assessore Rodolfo Braccalenti, mira a prevenire l’inevitabile congestione degli sportelli che si verificherebbe nei mesi estivi, offrendo dieci ore di apertura continuata, dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

Come accedere al servizio e documenti necessari

Per garantire un flusso ordinato e ridurre al minimo i tempi di attesa, il Comune raccomanda caldamente l’utilizzo della prenotazione online tramite il portale istituzionale. Sebbene il personale sarà disponibile ad accogliere anche chi si presenterà spontaneamente, la precedenza verrà accordata a chi ha già fissato l’appuntamento. I cittadini dovranno presentarsi muniti di una fototessera recente, scattata negli ultimi sei mesi e conforme agli standard internazionali ICAO, portando con sé la vecchia carta d’identità e il codice fiscale. In caso di smarrimento o furto del precedente documento, è indispensabile esibire la denuncia originale presentata alle autorità, accompagnata da un altro documento di riconoscimento valido per procedere con il duplicato.

Procedure specifiche per i minorenni e i viaggi all’estero

Particolare attenzione viene rivolta ai minori di età. Per ottenere un documento valido per l’espatrio, è necessaria la presenza fisica del minore e di entrambi i genitori. Nel caso in cui uno dei due genitori sia impossibilitato a partecipare fisicamente all’open day, dovrà fornire un modulo di assenso debitamente compilato, allegando la fotocopia del proprio documento di identità. Una volta completata la pratica agli sportelli di Città di Castello, la nuova tessera non verrà consegnata immediatamente: il supporto fisico viene infatti prodotto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e recapitato all’indirizzo indicato dal cittadino entro circa sei giorni lavorativi.

Oltre all’aspetto burocratico, il rinnovo del documento rappresenta un’importante occasione di riflessione sociale grazie al progetto “Una scelta in comune”. Al momento della richiesta della CIE, ogni cittadino maggiorenne potrà esprimere formalmente la propria volontà riguardo alla donazione di organi e tessuti. Questa decisione, che può essere un consenso, un diniego o una semplice astensione, viene trasmessa istantaneamente al Sistema Informativo Trapianti. È un gesto di responsabilità civile che non ha carattere definitivo, poiché la propria posizione può essere modificata in qualsiasi momento presso le strutture dell’Asl o in occasione di un rinnovo futuro.

L’amministrazione ricorda che, oltre all’evento straordinario del 28 febbraio, il servizio rimane attivo regolarmente durante la settimana. Gli uffici del capoluogo e la delegazione di Trestina osservano orari mattutini dal lunedì al venerdì, con aperture pomeridiane previste il lunedì e il giovedì. L’invito rivolto alla popolazione è quello di non attendere l’ultimo momento: la digitalizzazione dell’identità è un passaggio obbligato che richiede una programmazione attenta per evitare che migliaia di residenti si ritrovino contemporaneamente a gestire una pratica burocratica essenziale proprio a ridosso della scadenza del 2026.