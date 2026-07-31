ZTL, telecamere definitive: dal 3 agosto scattano le multe

Finisce la sperimentazione, varchi elettronici attivi da lunedì

🚗 Dal 3 agosto i varchi elettronici della ZTL di Città di Castello diventano definitivi: terminata la sperimentazione, gli accessi non autorizzati saranno sanzionati. Confermati orari, permessi e deroghe già previsti.

Varchi elettronici definitivi dal 3 agosto

Da lunedì 3 agosto 2026 il sistema elettronico di controllo degli accessi alla Zona a Traffico Limitato del centro storico di Città di Castello entrerà definitivamente in funzione. Gli accessi non autorizzati e le violazioni degli obblighi, dei divieti o delle limitazioni previste all’interno della ZTL comporteranno quindi l’applicazione delle sanzioni stabilite dal Codice della Strada.

La novità arriva al termine del periodo di sperimentazione, che si concluderà domenica 2 agosto. La fase preliminare è stata utilizzata per verificare la funzionalità delle telecamere e consentire ai cittadini di prendere confidenza con il nuovo sistema di regolamentazione degli accessi.

L’attivazione definitiva è stata disposta con l’ordinanza numero 262 del 31 luglio 2026 del dirigente della Polizia Locale, emanata dopo l’esito favorevole della sperimentazione.

Controlli attivi dalla mezzanotte

Il provvedimento stabilisce che il sistema elettronico sarà utilizzato ai fini dell’accertamento delle violazioni dalle ore 00:00 di lunedì 3 agosto.

Da quel momento le telecamere installate ai varchi saranno utilizzate per verificare il rispetto della disciplina comunale e delle disposizioni previste dall’articolo 7 del Codice della Strada.

Per entrare nella Zona a Traffico Limitato sarà quindi necessario disporre di un’autorizzazione valida, salvo le specifiche condizioni e procedure previste per determinate categorie e necessità.

Restano confermati gli orari di funzionamento delle ZTL, le categorie autorizzate all’accesso e le modalità già stabilite per il rilascio dei permessi.

Le sospensioni durante i mercati

L’ordinanza conferma alcune sospensioni temporanee della registrazione dei transiti per permettere l’accesso alle aree interessate da manifestazioni esclusivamente agli addetti autorizzati.

Nelle giornate del mercato settimanale del giovedì e del sabato, la registrazione sarà sospesa dalle ore 5.30 alle 14.30 in tutti i varchi.

Ogni terza domenica del mese, in occasione del Mercatino dell’antiquariato “Retrò”, la sospensione interesserà tutti i varchi dalle 5.30 alle 20.00, ad eccezione del Varco 1 di Via San Florido.

Per il Mercatino agroalimentare del martedì, invece, la sospensione sarà limitata alla fascia compresa tra le 5.30 e le 6.30 e interesserà il Varco 1 di Via San Florido, il Varco 5 di Via della Pendinella, il Varco 6 di Piazza V. Gabriotti e il Varco 7 di Corso Cavour.

Durante queste sospensioni temporanee, le aree interessate saranno presidiate dal personale della Polizia Locale.

Permessi attraverso il portale telematico

Il sistema ordinario per richiedere, ottenere, rinnovare e gestire le autorizzazioni resta il portale telematico istituzionale dedicato alla ZTL del Comune di Città di Castello.

Attraverso il servizio online i cittadini potranno presentare le domande necessarie per il transito e la sosta nelle aree soggette alle limitazioni.

Per chi abbia particolari esigenze personali e necessiti di assistenza nella compilazione della richiesta, sarà disponibile anche l’Ufficio Centro Storico della Polizia Locale in Via Mazzini 1, aperto al pubblico il lunedì, giovedì e sabato dalle ore 9.00 alle 12.00.

Nel mese di agosto sarà inoltre possibile ricevere supporto dal Digipass presso la Biblioteca Carducci, con servizio dal martedì al sabato dalle ore 9.00 alle 13.00.

Chi può richiedere l’autorizzazione

La Polizia Locale ricorda che il disciplinare comunale individua diverse categorie che possono chiedere l’autorizzazione all’ingresso nella Zona a Traffico Limitato.

Tra queste rientrano i soggetti che necessitano di effettuare operazioni di carico e scarico delle merci, i residenti, gli affittuari non residenti, i proprietari non residenti e gli operatori titolari di attività.

L’autorizzazione può essere richiesta anche per assistenza familiare, oltre che da medici, rappresentanti, agenti di commercio, categorie professionali assimilabili e operatori degli organi di informazione.

Ulteriori esigenze non contemplate espressamente dal disciplinare potranno comunque essere sottoposte alla valutazione del Comando della Polizia Locale.

Le regole per le persone con disabilità

Specifiche modalità sono previste per i titolari di contrassegno per persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta.

Gli interessati potranno accedere alla ZTL richiedendo attraverso il portale l’inserimento nella cosiddetta “lista bianca” della targa del veicolo utilizzato, fino a un massimo di due targhe.

L’inserimento resterà valido per la durata del contrassegno.

Qualora la targa del veicolo utilizzato non sia stata preventivamente comunicata attraverso la procedura telematica, sarà comunque possibile dichiarare l’avvenuto ingresso entro le 72 ore successive, senza applicazione dell’imposta di bollo, utilizzando il servizio dedicato del Comune.

Accesso alla farmacia di turno

La disciplina tiene conto anche delle necessità legate all’accesso alla farmacia di turno situata all’interno della ZTL.

Chi debba raggiungerla senza essere in possesso di un’autorizzazione potrà comunque entrare nell’area. Sarà il personale della farmacia a comunicare successivamente i dati necessari attraverso il sistema comunale.

La comunicazione dovrà essere effettuata entro le 24 ore successive all’accesso, indicando targhe e generalità dei clienti interessati.

Una procedura analoga consente di gestire anche gli accessi dei clienti delle strutture ricettive situate all’interno della Zona a Traffico Limitato.

Regole per gli ospiti delle strutture ricettive

Gli ospiti di alberghi e altre strutture ricettive presenti all’interno della ZTL potranno essere autorizzati al transito secondo la procedura stabilita.

Sarà la struttura ospitante a comunicare attraverso il portale comunale le targhe e le generalità dei clienti, insieme al giorno e all’ora di arrivo e alla durata del soggiorno.

La registrazione dovrà essere completata entro le 24 ore successive all’ingresso nella zona sottoposta a controllo elettronico.

Il sistema permette così di gestire gli accessi collegati all’ospitalità senza escludere le esigenze delle attività presenti nel centro storico.

Interventi urgenti di imprese e artigiani

Sono previste modalità specifiche anche per imprese e ditte artigiane chiamate a intervenire all’interno della ZTL.

Nel caso di lavori urgenti, non prevedibili e non rinviabili, l’accesso effettuato senza preventiva registrazione potrà essere comunicato attraverso il portale comunale entro le 48 ore successive.

Alla comunicazione dovrà essere allegato il relativo documento fiscale, secondo quanto previsto dalla disciplina comunale.

Restano inoltre valutabili dalla Polizia Locale eventuali necessità di accesso che non rientrino nelle casistiche già contemplate.

Da lunedì controlli con valore sanzionatorio

Con la conclusione della sperimentazione, il nuovo sistema passa quindi dalla fase di verifica alla piena operatività ai fini dell’accertamento delle violazioni.

Da lunedì 3 agosto, chi accederà alla Zona a Traffico Limitato senza averne diritto o senza rispettare le disposizioni previste potrà essere sanzionato secondo il Codice della Strada.

Orari, categorie autorizzate e procedure rimangono quelli già stabiliti. La novità principale riguarda dunque l’attivazione definitiva delle telecamere, dopo il periodo utilizzato per testare il sistema e accompagnare la cittadinanza verso la nuova gestione elettronica degli accessi al centro storico.