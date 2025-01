Zahra trionfa a Parigi: la regina dei levrieri saluki

Zahra trionfa – Il saluki “Zahra”, allevato a Città di Castello, ha conquistato il titolo di miglior soggetto all’Esposizione Internazionale della Società Canina di Île-de-France. A soli due anni, Zahra si è imposta sulla scena internazionale, vincendo uno dei riconoscimenti più prestigiosi per la razza saluki, famosa per essere il levriero degli sceicchi.

Zahra, una promettente campionessa di razza, è nata nell’allevamento Azamour, fondato da Francesca Zampini, con il supporto fondamentale di Patrizio Palliani, noto handler ed esperto a livello globale. La levriera a pelo lungo, di proprietà di Agnese della Rocca, presidente del Club del Levriero Afghano in Italia, ha sbaragliato la concorrenza, mettendo in luce non solo la sua bellezza morfologica, ma anche le sue potenzialità in ambito funzionale e sportivo.

La genealogia di Zahra è di altissimo livello: è figlia di Gemini Kingsman, campione americano, e di Jellabie, campionessa mondiale. “È solo l’inizio della sua carriera espositiva, e le aspettative sono alte”, hanno dichiarato Zampini e Palliani, soddisfatti dei primi successi della giovane levriera. Per loro, questo risultato segna l’inizio di una carriera che promette grandi soddisfazioni, sia nelle competizioni di bellezza che nelle performance su terreni di corsa.

La notizia ha suscitato grande orgoglio a Città di Castello. Il sindaco Luca Secondi e l’assessore allo sport Riccardo Carletti hanno espresso le loro congratulazioni, sottolineando l’importanza del trionfo, che contribuisce a rafforzare l’immagine internazionale della città e del suo prestigioso allevamento.

Un altro successo è stato ottenuto dalla sorella di Zahra, Azamour Saba, che ha vinto il titolo di campionessa di corsa in Francia, evidenziando la versatilità di questa razza antica. I saluki, noti come i levrieri degli sceicchi, sono una delle razze canine più antiche, con origini che risalgono a più di 4000 anni fa. Il saluki è stato a lungo un compagno dei più nobili, tanto che nel Rinascimento era molto apprezzato dalle classi alte e persino rappresentato in opere d’arte.

Con il trionfo di Zahra e il continuo successo dell’allevamento Azamour, l’italiano saluki torna a essere protagonista nel panorama internazionale dei levrieri.