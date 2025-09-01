XXIV Fratta dell’800 incanta Umbertide tra festa e storia

Spettacoli e rievocazioni animano il centro storico

Umbertide ha accolto dal 28 al 31 agosto la XXIV edizione della Fratta dell’800, manifestazione storica che continua a confermarsi tra gli eventi più attesi della regione. Il centro storico della città si è trasformato in un affascinante scenario ottocentesco, offrendo ai visitatori un autentico viaggio nel tempo, tra costumi d’epoca, musiche tradizionali, danze popolari e scene di vita quotidiana della fine del XIX secolo. Migliaia di persone hanno partecipato, creando un’atmosfera intensa e coinvolgente che ha celebrato sia la tradizione sia l’aggregazione della comunità.

L’edizione 2025 ha evidenziato la capacità della manifestazione di fondere memoria storica e innovazione culturale. Le piazze, i vicoli e le strade principali si sono animate di spettacoli teatrali, rievocazioni storiche e momenti ludici, coinvolgendo adulti e bambini. Tra gli eventi più seguiti, il tradizionale “Torneo delle Locande” ha visto primeggiare la Taverna dei Tintori con 400 punti, seguita dal Mattatoio (325), dai Briganti (250), dal Boccajolo (225), dai Garibaldini (200) e dai Musicanti (100). La gara ha testimoniato il forte entusiasmo e la partecipazione attiva dei cittadini, sottolineando il radicamento dell’evento nella vita locale.

Il sindaco Luca Carizia ha sottolineato il ruolo della collaborazione comunitaria nel successo della manifestazione: “La Fratta dell’800 nasce dall’impegno congiunto di cittadini e associazioni, capaci di offrire il meglio di sé. Ringrazio in particolare i giovani per la loro energia e il rispetto dimostrato. Un plauso speciale va all’Accademia dei Riuniti, all’associazione Fratta dell’800, alla Proloco, ai Freghi dei Giochi, ai volontari delle taverne, alla Protezione Civile, alla Croce Rossa e a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa edizione.”

La vicesindaco e assessore alla Cultura, Annalisa Mierla, ha evidenziato come la manifestazione dimostri la capacità di Umbertide di fare squadra: “Ogni successo è frutto di un lavoro straordinario che coinvolge artisti, volontari, associazioni e personale comunale. Tutti hanno contribuito a offrire ai visitatori un’esperienza che unisce festa, cultura e memoria condivisa, trasformando la città in un vero palcoscenico di vitalità.”

Il coordinatore artistico, Achille Junior Roselletti, ha rimarcato la varietà e l’intensità dell’edizione appena conclusa: “Abbiamo proposto un mosaico di eventi capaci di emozionare e sorprendere, valorizzando le radici storiche con proposte artistiche di qualità. Ringrazio artisti, tecnici, volontari e rievocatori per il loro contributo. Nei prossimi giorni valuteremo punti di forza e possibili miglioramenti, per rendere le future edizioni ancora più coinvolgenti.”

La Fratta dell’800 si conferma così come una delle manifestazioni più rappresentative dell’Umbria, un evento in cui tradizione, spettacolo e comunità si incontrano e si rafforzano. L’appuntamento per il 2026 è già fissato, con Umbertide pronta ad accogliere nuovamente visitatori e cittadini, promettendo nuove emozioni, sorprese e un consolidamento ulteriore del legame tra la città e la sua storia ottocentesca.