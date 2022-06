Volley Umbertide; torneo di beach volley RoccaBeach 2022

I due anni di stop dovuto alla pandemia non hanno spento l’entusiasmo e la voglia di volley. E se quest’anno il nuovo progetto del Volley Umbertide ha portato a un considerevole aumento di tesserati coinciso con eccellenti risultati durante la stagione, soprattutto a livello giovanile, uno dei marchi di fabbrica della società non poteva mancare.

La macchina organizzativa della società umbertidese si è rimessa in moto e dopo le fortunatissime edizioni degli anni 2018 e 2019, è in arrivo il RoccaBeach edizione 2022, con gli amanti del beach volley che potranno di nuovo darsi appuntamento sotto la Rocca di Umbertide. Un ritorno “col botto”, perché la RoccaBeach Arena consentirà ai beachers di tutte le età e di tutti i livelli di sfidarsi per oltre 15 giorni all’ombra della Rocca, con inizio il 25 giugno e termine il 10 luglio prossimi. I tornei saranno numerosi e sono attesi atleti da tutte le parti d’Italia. Già perché quest’anno saranno ben 3 i tornei federali che si disputeranno durante questa kermesse del beach volley.

Si comincerà sabato 25 giugno con un torneo serie beach 3 master 40, per proseguire con un torneo serie beach 4 misto il 2 e 3 luglio e il 9 luglio con uno serie beach 2; ovviamente con l’assegnazione dei punteggi previsti per la classifica nazionale. Ma anche chi ama cimentarsi con la pallavolo sulla sabbia e non ambisce a partecipare a competizioni ufficiali, avrà la possibilità di misurarsi.

Numerosi sono infatti i tornei amatoriali per i quali il Volley Umbertide ha ottenuto il patrocinio della federazione e la relativa autorizzazione: 4×4 misto amatoriale, sia open che under 18, con la novità assoluta per i più piccoli, che potranno confrontarsi con l’S3 sulla sabbia. Ma non sarà solo sport, perché intorno al campo, ampliato e migliorato, peraltro con sabbia di mare, sarà possibile assistere alle gare negli spazi appositamente allestiti, con un servizio di food and beverage appositamente allestito che sarà operativo fino… all’ultimo punto della serata. Musica e intrattenimento a completare le serate sotto la Rocca, oltre alla partecipazione di testimonial d’eccezione.

Con un doveroso quanto sentito ringraziamento sia all’amministrazione comunale di Umbertide per il patrocinio e per aver dato la possibilità di utilizzare lo spazio, sia alla FIPAV Comitato Regionale Umbro, che pure ha concesso il suo patrocinio e le relative autorizzazioni, il conto alla rovescia per le schiacciate del RoccaBeach 2022 è già iniziato!