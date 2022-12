Volley, torneo natalizio con le rappresentative giovanili

L’occasione giusta per vivere in allegria e in armonia un momento di condivisione nella settimana che precede il Natale. Dalle 17 fino a sera inoltrata di lunedì 19 dicembre, il palazzetto dello sport è stato il luogo di ritrovo della Pallavolo San Giustino, che ha organizzato il torneo natalizio al quale hanno partecipato tutte le rappresentative giovanili, dal minivolley all’Under 19, assieme ai giovani del Centro Socio Educativo Altomare.

Omaggi in programma per tutti i tesserati e taraflex occupato dagli atleti fino alle 20, quando per le circa 300 persone complessivamente intervenute è scoccata l’ora della simpatica parentesi conviviale, con la cena preparata da dirigenti e responsabili della società biancazzurra, il cui menù è stato particolarmente apprezzato.

Poi, i giovani hanno ricominciato a giocare mentre i genitori, gli addetti dello staff societario, i componenti di quello tecnico e i giocatori della formazione maggiore di Serie A3 li seguivano dagli spalti, scambiandosi gli auguri per le festività e dialogando fra loro in un’atmosfera particolarmente piacevole, che ha fin da subito dimostrato quanto sia stata azzeccata la formula scelta per la classica riunione prenatalizia.

Una ulteriore dimostrazione del fatto che, prima ancora di essere una realtà ben organizzata e strutturata, la Pallavolo San Giustino è davvero una grande famiglia!