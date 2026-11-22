La capolista passa al Pala Joan, debutto di Giovanni Panizzi

📌 FLASH NEWS – La capolista Re Salmone Osimo ha battuto 3-0 il Città di Castello al Pala Joan. I marchigiani si sono imposti 25-21, 25-18 e 25-17. Tra i tifernati ha esordito nel terzo set il giovane palleggiatore Giovanni Panizzi al 15-20.

La Re Salmone Osimo ha vinto al Pala Joan contro il Città di Castello Pallavolo con il punteggio di 3-0. La capolista ha conquistato i tre set per 25-21, 25-18 e 25-17. Prima della gara è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Marcello Magrini, padre di Marco Magrini, ex giocatore della formazione tifernate.

Il Città di Castello ha confermato il sestetto schierato a Montorio. Bongiorno e il capitano Lensi, entrambi indisponibili, hanno seguito la partita dalla curva insieme ai tifosi. Osimo ha schierato Sassi al centro in diagonale con Pizzichini. Fabi, alle prese con l’influenza, è rimasto in panchina.

Città di Castello avanti nel primo set

I tifernati hanno aperto il primo parziale con il contributo di Cappelletti e Panizzi e con attenzione in difesa e nelle coperture. Dal 6-4 sono saliti al 10-7, approfittando di due errori degli ospiti. Osimo ha ribaltato il punteggio sul 12-13 dopo una palla giudicata dentro dal primo arbitro. Il Città di Castello ha ritrovato la parità sul 16-16. Il turno al servizio del neoentrato Girolometti ha poi portato i marchigiani sul 21-18. Ferrini ha tenuto avanti la capolista attaccando da posto quattro. Un errore dei padroni di casa ha chiuso la frazione.

Osimo allunga nella seconda frazione

Nel secondo set, dal 2-4 iniziale, il Città di Castello è passato sul 7-6 con un ace di Cappelletti. Dopo il time out chiesto da Osimo, gli ospiti hanno messo a segno tre punti consecutivi, con Pizzichini in evidenza, e sono arrivati sull’11-17. I biancorossi hanno ridotto il distacco a tre punti sul 17-20. Bartolini ha chiamato un time out sul 17-22, prima che i marchigiani chiudessero il parziale.

Due muri di Rumori e l’esordio di Giovanni Panizzi

Nel terzo set Bartolini ha inserito Valenti in diagonale con Conti e ha spostato Cappelletti nel ruolo di opposto. Ha confermato al centro Rumori, entrato al posto di Stoppelli nella frazione precedente. Due muri consecutivi di Rumori hanno portato i tifernati sul 4-1. Osimo ha risposto con i turni in battuta di Ferrini e Sassi, passando avanti sul 10-7. Tre attacchi di Valenti sulle mani del muro hanno contribuito a tenere i padroni di casa a contatto sul 12-16. Sul 15-20 ha fatto il suo esordio il palleggiatore Giovanni Panizzi.

Stella è stato il miglior realizzatore della partita con 17 punti, seguito da Ferrini con 16. Tra i tifernati, Cappelletti ha chiuso a quota 11 e Conti a 9. Il Città di Castello ha realizzato cinque muri contro i due di Osimo. I marchigiani hanno invece messo a segno tre ace contro uno.