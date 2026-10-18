Volley Città di Castello, esordio vincente davanti tra tifosi

Al Pala Joan di Città di Castello, festa per il debutto della B1

📌 FLASH NEWS – Esordio vincente per il Volley Città di Castello nel girone E di Serie B. Al Pala Joan circa 800 tifosi accompagnano il successo dei biancorossi, sostenuti da un clima di entusiasmo e da una forte partecipazione cittadina top

Città di Castello, 19 ottobre 2026 – L’avvio del campionato di Serie B ha regalato al Volley Città di Castello una serata caratterizzata da una partecipazione straordinaria sugli spalti e da un risultato positivo sul campo. Il momento più significativo dell’incontro è arrivato al termine della gara, quando squadra e sostenitori si sono ritrovati in un lungo applauso reciproco che ha suggellato una serata particolarmente attesa dall’ambiente biancorosso. Al Pala Joan, nell’incontro d’esordio del girone E, si sono radunate circa 800 persone, un dato rilevante per una prima giornata di campionato nella categoria. Nella mezz’ora precedente all’inizio della partita l’impianto si è progressivamente riempito, testimoniando l’interesse che accompagna il nuovo percorso della formazione guidata da Marco Bartolini.

Mentre la società proseguiva le attività dedicate al tesseramento dei sostenitori, il gruppo organizzato Seconda Giovinezza preparava striscioni e materiali per sostenere la squadra. L’atmosfera sugli spalti ha rappresentato uno degli elementi centrali della serata. In campo, invece, i padroni di casa hanno affrontato le prime fasi del match con una comprensibile tensione. Con il trascorrere dei minuti, però, la squadra ha acquisito maggiore sicurezza, riuscendo a esprimere una pallavolo più fluida pur con qualche inevitabile errore. La sfida è rimasta equilibrata. Dopo due set, la Sirdeco è riuscita a mettere in difficoltà i biancorossi, arrivando ad accumulare un vantaggio di tre punti. In quel frangente il gruppo tifernate ha però reagito con determinazione. Le iniziative offensive di Cappelletti e Volpi, unite a un muro decisivo di Troiani, hanno permesso ai padroni di casa di tornare avanti e chiudere il parziale sul 25-20.

Tra i protagonisti del gruppo c’è anche Patrik Valenti, assente dal campo nella gara inaugurale ma comunque punto di riferimento durante il lavoro settimanale. Il giocatore ha evidenziato come l’esordio fosse particolarmente atteso sia per misurare il livello della squadra nella nuova categoria sia per ritrovare un palazzetto così partecipato. Secondo Valenti, dopo un inizio condizionato dall’emozione, il gruppo è riuscito a trovare ritmo e continuità, pur riconoscendo la necessità di migliorare ulteriormente l’intesa tra i componenti di una rosa caratterizzata da esperienze differenti. L’obiettivo, ha sottolineato, resta quello di crescere attraverso gli allenamenti e valorizzare il potenziale ancora inespresso della squadra.

Le sensazioni della serata sono state particolarmente positive anche sotto il profilo ambientale. L’affluenza registrata al Pala Joan ha riportato alla memoria stagioni importanti della storia biancorossa, con una presenza trasversale composta non solo da tifosi organizzati ma anche da famiglie e giovani appassionati. Dal punto di vista tecnico è stata evidenziata la capacità della squadra di limitare gli errori nei momenti più delicati e di mantenere efficacia nella correlazione tra muro e difesa. Un riconoscimento particolare è stato rivolto anche a Roberto Bongiorno, rientrato e risultato prezioso in diverse situazioni di gioco.

Archiviata la prima giornata, l’attenzione si sposta ora sul calendario, come riporta il comunicato di stampa castello pallavolo Maschile. Il Volley Città di Castello è atteso da due trasferte considerate impegnative: la prima a Jesi, la seconda in Romagna contro il Rubicone Volley. Un percorso che offrirà indicazioni più precise sul valore del gruppo e sulle sue prospettive nel girone.