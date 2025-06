Volley: Cappelletti e Altotevere ancora insieme

Quarta stagione per il laterale, obiettivi sempre più ambiziosi

Niccolò Cappelletti proseguirà la sua avventura con la ErmGroup Altotevere per la quarta stagione consecutiva, un legame che ha visto il laterale perugino diventare un pilastro della formazione biancazzurra sin dal suo ingresso in Serie A3 Credem Banca. Il rinnovo testimonia la piena fiducia della società e dello staff tecnico nel capitano della squadra, il cui apporto è stato fondamentale anche nell’ultima annata, culminata con l’approdo ai playoff.

Cappelletti, schiacciatore di 196 centimetri, si è distinto non solo nel suo ruolo naturale ma anche adattandosi efficacemente come opposto per parte della stagione 2023/24, dimostrando grande versatilità e contribuendo in maniera decisiva, in particolare con il suo potente servizio. La sua conferma è il risultato di una profonda condivisione di intenti tra il giocatore e il club.

“Il mio rapporto con questa società continua perché c’è condivisione di valori, progetti e soprattutto di prospettive: ogni volta vi è un innalzamento dell’asticella degli obiettivi”, ha commentato Cappelletti. Ha inoltre sottolineato il grande spirito di coesione mostrato dalla squadra, dallo staff e dalla società, elementi chiave che hanno permesso di superare le difficoltà iniziali e di raggiungere risultati significativi.

La carriera di Cappelletti vanta un percorso consolidato nel panorama pallavolistico italiano. Dopo gli inizi in Serie C con Grifo Perugia e le esperienze in B2 e B unica con Gherardi Città di Castello, il laterale ha militato per quattro stagioni in A2 con squadre di rilievo come Emma Villas Siena, Kemas Lamipel Lupi Santa Croce sull’Arno e Sieco Service Ortona. Da tre anni è un punto fermo della ErmGroup Altotevere, dove ha collezionato presenze e punti importanti.

Il suo bilancio complessivo conta 95 presenze in A2 e 76 in A3, con un totale di 1366 punti realizzati, di cui 166 in battuta e 89 a muro. Nel triennio con la ErmGroup, Cappelletti ha messo a segno 948 punti, con ben 127 ace (di cui 59 nella sola ultima stagione) e 56 muri vincenti. Solo nell’ultima annata, nonostante un numero inferiore di partite disputate dalla squadra (23 contro le 26 delle precedenti), ha contribuito con 186 punti, 25 ace e 16 muri.