Volley Altotevere: Skuodis e Romanacci lasciano la squadra

Volley Altotevere – La Volley Altotevere ha comunicato ufficialmente di aver concluso la rescissione consensuale dei contratti con due dei suoi giocatori. Si tratta dello schiacciatore Ridas Skuodis e del centrale Marco Romanacci, entrambi non più nell’organico della squadra biancazzurra.

Ridas Skuodis ha trascorso quasi tre stagioni con la società, contribuendo al cammino della squadra nelle competizioni di Serie B e Serie A3. Il giocatore, che ha indossato la casacca della Volley Altotevere con impegno e dedizione, ha visto il suo contratto rescindersi di comune accordo con la dirigenza, concludendo così la sua esperienza a Città di Castello. La società ha espresso un sentito ringraziamento a Skuodis per il suo contributo nelle stagioni trascorse, sottolineando l’importanza del suo apporto all’interno del gruppo. Il saluto della società è accompagnato dall’augurio di buona fortuna per il futuro professionale del giocatore, che proseguirà la sua carriera lontano dalla compagine altotiberina.

Accanto a Skuodis, anche il giovane centrale Marco Romanacci lascia la squadra. Romanacci era stato acquistato la scorsa estate, ma la sua esperienza con la Volley Altotevere non è durata a lungo. La rescissione consensuale con lui segna la fine di una collaborazione che non ha avuto modo di esprimersi pienamente sul campo. La società ha voluto comunque salutare Romanacci, augurandogli un futuro ricco di soddisfazioni sia a livello personale che professionale. Nonostante il breve periodo trascorso con il team, Romanacci ha ricevuto il riconoscimento per l’impegno e la dedizione che ha mostrato durante il suo breve ma intenso percorso.

Con la partenza di entrambi i giocatori, la Volley Altotevere si prepara a concentrarsi sui prossimi impegni stagionali, continuando a rafforzare la sua formazione per affrontare le sfide delle competizioni future. La società ha voluto ribadire che la decisione di procedere con la rescissione dei contratti è stata presa di comune accordo con entrambi i giocatori, rispettando così le reciproche esigenze e volontà.

Il club ha già avviato la ricerca di nuove soluzioni per rinforzare l’organico in vista dei prossimi impegni, mantenendo alta l’attenzione sulla crescita della squadra. Nonostante i cambiamenti, la Volley Altotevere rimane determinata a puntare su un progetto di sviluppo a lungo termine, coinvolgendo giovani talenti e confermando il proprio impegno nel panorama della pallavolo nazionale.

In conclusione, i saluti ufficiali a Ridas Skuodis e Marco Romanacci rappresentano la conclusione di un ciclo per entrambi i giocatori all’interno della Volley Altotevere, ma anche l’inizio di nuove opportunità professionali. La società augura loro il meglio per il futuro, certa che le esperienze accumulate durante il loro tempo a Città di Castello resteranno un’importante base di crescita per le loro carriere.