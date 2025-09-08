Volley Altotevere protagonista tra sport e cultura

Festival delle Nazioni accoglie squadra e dirigenti

Sport e cultura hanno intrecciato i loro percorsi sabato 6 settembre, quando il Volley Altotevere e la società ErmGroup hanno vissuto una giornata di forte visibilità tra San Giustino e Città di Castello. L’iniziativa, come riportato nel comunicato diffuso dall’organizzazione del club, si è articolata in due momenti distinti, unendo l’aspetto sportivo con un evento di prestigio legato al Festival delle Nazioni.

La mattinata si è aperta a San Giustino, con la piazza del Municipio che ha ospitato l’avvio della rassegna “EsportAzioni”. Alla guida dell’iniziativa, il presidente della consulta comunale dello sport Gabrio Possenti, che ha riunito le realtà sportive del territorio. La società biancazzurra ha sfilato al completo, dalle giovanili alla prima squadra, con i rispettivi staff. Dopo l’applauso del pubblico, la giornata è proseguita con il trasferimento a Città di Castello, dove un’inedita cornice culturale ha accolto dirigenti, allenatori e atleti.

Nel suggestivo contesto della Pinacoteca comunale a Palazzo Vitelli alla Cannoniera, la squadra è stata protagonista di un apericena, preludio alla presentazione ufficiale avvenuta nella chiesa di San Domenico. Davanti a circa 300 spettatori, la giornalista Alessandra Chieli ha introdotto la presidente del Festival, Silvia Polidori, che ha salutato i presenti rimarcando la volontà di riservare uno spazio al club pallavolistico.

Sul palco si sono alternati l’amministratore delegato Claudio Bigi, il capitano Jacopo Biffi e l’allenatore Marco Bartolini, che hanno ricevuto un lungo applauso. Tra le autorità presenti i sindaci Stefano Veschi e Luca Secondi, l’assessore Loretta Zazzi e la consigliera regionale Letizia Michelini.

Il primo cittadino di Città di Castello ha sottolineato l’importanza di lavorare come territorio unico, evitando divisioni, mentre Bigi ha ribadito le ambizioni di crescita della società, puntando alla finale playoff e alla valorizzazione del materiale tecnico e umano del gruppo. Il dirigente ha anche evidenziato l’importanza di superare la dimensione comunale per rappresentare l’intera vallata.

Il direttore sportivo Valdemaro Gustinelli ha richiamato i suoi ricordi di trent’anni fa con la Ingram Città di Castello, collegandoli alla nuova esperienza con il Volley Altotevere, ormai pronto – secondo le sue parole – a un salto di qualità. Il traguardo fissato è l’accesso alla Final Four di Coppa Italia di Serie A3, obiettivo che richiederà costanza e competitività sin dal girone d’andata.

Dal canto suo, l’allenatore Bartolini ha proposto una visione aperta: la pallavolo deve abbattere confini e ideologie, proprio come l’arte, trovando nel cuore l’elemento comune per superare gli ostacoli. Ha quindi parlato di una squadra determinata, desiderosa di mettersi in mostra e di recuperare spazio in campo, con l’intenzione di procedere passo dopo passo.

Emozioni particolari hanno accompagnato la prima uscita pubblica da capitano di Biffi, che ha riconosciuto le responsabilità della fascia e la necessità di ricostruire la giusta alchimia di squadra. Un compito che, a suo avviso, appare già in corso grazie al lavoro dei compagni.

La giornata del 6 settembre ha dunque sancito un incontro tra sport e cultura, in cui il Volley Altotevere, attraverso la guida dell’ErmGroup e dei suoi dirigenti, ha mostrato la propria ambizione di crescita e radicamento in un territorio che guarda oltre i confini comunali.