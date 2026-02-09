Volley: a San Giustino l’Altotevere cade al tie-break

La crisi colpisce ancora la squadra umbra in questa serie A3

SAN GIUSTINO, 9-02-2026 – Il momento critico per l’ErmGroup Altotevere non sembra voler trovare una fine. Nel corso dell’ultima sfida interna al Palasport di San Giustino, la squadra di casa ha dovuto incassare la sesta delusione su sette incontri disputati dall’inizio della fase di ritorno. Questa volta a strappare i punti è stata la Monge Gerbaudo Savigliano, capace di imporsi al termine di una battaglia risolta solo al tie-break. Nonostante la sconfitta, la formazione guidata da coach Bartolini riesce miracolosamente a difendere la terza posizione in classifica, aggrappandosi a un quoziente set favorevole rispetto a Mantova. Tuttavia, la pressione psicologica e sportiva aumenta, con la Sarlux Sarroch che si fa minacciosa a poche lunghezze di distanza, rendendo il finale di stagione un sentiero stretto e pieno di insidie, come riporta il comunicato stampa di ErmGroup Volley Altotevere.

Il match era iniziato sotto i migliori auspici per i padroni di casa. La ErmGroup ha approcciato la gara con aggressività, trovando in Alpini e Marzolla dei finalizzatori pronti. Eppure, il primo set si è rivelato un presagio amaro: dopo aver condotto a lungo, i biancazzurri si sono fatti agganciare e superare da un Savigliano lucido e mai domo, trascinato dai colpi di Schiro e Sacripanti. Nonostante l’ingresso di Cappelletti e alcuni ace spettacolari, gli ospiti hanno chiuso il parziale sul 23-25. La reazione d’orgoglio umbra è arrivata prepotente nel secondo e terzo set, dove il gioco fluido di fine 2025 sembrava essere tornato a brillare, portando San Giustino in vantaggio grazie a un Quarta monumentale a muro e al servizio.

Quando la vittoria sembrava a portata di mano, il meccanismo perfetto dell’Altotevere ha ripreso a incepparsi. Nel quarto periodo di gioco, Savigliano ha ritrovato i propri automatismi grazie a una prestazione stratosferica di Schiro, nominato Mvp dell’incontro con ben 30 punti a referto. Il supporto di Rossato ha fatto il resto, mettendo costantemente sotto pressione la ricezione di casa. Nemmeno le prodezze difensive di Chiella e la grinta di Alpini, autore di una prova generosa da 26 punti, sono bastate a contenere l’esuberanza piemontese. Il set si è chiuso 19-25, trascinando la contesa verso un tie-break carico di tensione e incertezza.

TABELLINO

ERMGROUP ALTOTEVERE – MONGE GERBAUDO SAVIGLIANO 2-3

(23-25, 25-21, 25-18, 19-25, 15-17)

ERMGROUP ALTOTEVERE: Tesone 1, Cipriani, Biffi 1, Marzolla 17, Favaro 4, Chiella (L2), Alpini 26, Compagnoni 10, Pochini (L1) ricez. 60%, Cappelletti 11, Quarta 18. Non entrati: Cherubini, Marra, Masala. All. Marco Bartolini e Mirko Monaldi.

MONGE GERBAUDO SAVIGLIANO: Ballan, Schiro 30, Sacripanti 17, Carlevaris, Rainero 5, Galaverna (L1) ricez. 52%, Rabbia (L1), Rossato 22, Bacco, Girotto, Bonola 7, Pistolesi 1. Non entrati: Quaranta, Guiotto. All. Andrea Berra e Luciano Cavallero.

Arbitri: Marta Mesiano di Bologna e Dalila Villano di Terni.

ALTOTEVERE: battute sbagliate 17, ace 6, muri 12, ricezione 60% (perfetta 31%), attacco 49%, errori 24.

SAVIGLIANO: battute sbagliate 13, ace 2, muri 5, ricezione 49% (perfetta 22%), attacco 50%, errori 24.

Durata set: 34’, 30’, 26’, 29’ e 21’, per un totale di 2 ore e 20’.

Il set decisivo è stato uno specchio fedele dell’intera partita: una lotta punto su punto dove i nervi hanno contato più della tecnica. Savigliano è partita meglio, ma San Giustino ha avuto la forza di ricucire lo strappo fino al dieci pari.