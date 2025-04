Visita Istituzionale e Culturale per Alunni di Verna

Iniziativa educativa per gli studenti di Verna: incontro con l’amministrazione e visita alla biblioteca

Gli alunni della Scuola Primaria Anna Frank di Verna hanno partecipato a una visita al Municipio di Umbertide e alla Biblioteca Comunale, nell’ambito di un progetto educativo che mira a sensibilizzare i bambini sulla partecipazione civica e sull’importanza della lettura.

Dal 1° settembre 2022, la scuola di Verna ha adottato il modello della Scuola Senza Zaino, che promuove un approccio innovativo all’insegnamento, coinvolgendo non solo i docenti e gli studenti, ma anche le famiglie e la comunità locale. Questo modello si fonda su tre valori principali: responsabilità, ospitalità e comunità, e si estende anche alla collaborazione con associazioni locali, parrocchie e l’amministrazione comunale.

In un percorso legato all’educazione civica, la classe quinta della scuola ha avuto l’opportunità di visitare il Municipio di Umbertide, incontrando gli amministratori locali nella Sala del Consiglio Comunale. Durante l’incontro, sono stati trattati temi relativi al funzionamento dell’ente pubblico, ma anche argomenti di vita quotidiana come sport, tempo libero, arte, storia e l’uso responsabile dei social. Gli amministratori hanno invitato i bambini a considerarsi cittadini attivi e responsabili della propria comunità. I ragazzi, molto curiosi, hanno posto domande sul ruolo delle istituzioni e sulla vita amministrativa della città.

Nel frattempo, la classe quarta si è recata in visita alla Biblioteca Comunale di Umbertide, situata in Piazza Carlo Marx. Questa iniziativa rientra nel progetto “Rete Umbra – Lettura ad Alta Voce”, che promuove la lettura condivisa in classe come metodo fondamentale per l’apprendimento. L’esperienza in biblioteca ha permesso ai bambini di avvicinarsi ulteriormente alla lettura, esplorando l’ambiente accogliente della biblioteca, che offre accesso gratuito ai libri e spazi per il prestito e la consultazione.

La Biblioteca Comunale, situata all’ultimo piano della Fa.Mo. in Piazza Carlo Marx, è molto apprezzata dai giovani di Umbertide e non solo, per la sua luminosità e l’ampia offerta di testi. Questa visita ha rappresentato per i bambini un’opportunità di crescita culturale e di avvicinamento a nuove esperienze di lettura e scoperta.