Vino, taglio del nastro per Only Wine, il Salone dei Giovani Produttori e delle Piccole Cantin

Piccolo e’ bello anche per il vino e le eccellenze agroalimentari del territorio. In questo primo avvio del lungo ponte del primo maggio, tanti visitatori e turisti a Città di Castello, in provincia di Perugia, per l’apertura dell’undicesima edizione di Only Wine, la rassegna dei giovani produttori e delle piccole cantine che fino a lunedì prossimo accende i riflettori sulle produzioni di qualità da Nord a Sud del Paese, e non solo, e sul buon bere. Sono 145 le cantine presenti in fiera, provenienti da tutte le regioni italiane e dall’estero, insieme a 4 Consorzi, con oltre 400 etichette protagoniste di degustazioni, talk e presentazioni, 6 masterclass e un Fuori Salone EXTRAWINE.

Ad accogliere i visitatori nel giardino rinascimentale di palazzo Vitelli anche una splendida riproduzione del Bacco, il dio del vino di Caravaggio, realizzata dalla bottega Tifernate del maestro Stefano Lazzari grazie alla pictografia, una tecnica di lavorazione unica al mondo che consente di riprodurre come l’originale qualsiasi opera d’arte.

Al taglio del nastro erano presenti la Vicepresidente della Camera del Deputati On. Anna Ascani; il Presidente della Commissione Agricoltura della Camera Mirco Carloni; la Governatrice della Regione Umbria Donatella Tesei; il Sindaco di Città di Castello Luca Secondi, l’Assessore al Turismo cittadino Letizia Guerri.

LE DICHIARAZIONI

“Eventi come l’Only Wine sono fondamentali per far conoscere i nostri prodotti, ma anche per promuovere l’insieme di valori che rappresentano e che dobbiamo tutelare” ha sottolineato in un messaggio inviato agli organizzatori il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste On. Francesco Lollobrigida.

“Only Wine è ormai una tradizione di Città di Castello, è una tradizione vera, una manifestazione solida, una vetrina per la nostra città e per tutta l’Umbria. Grazie per aver trasformato un’idea in qualcosa di così bello. Chi verrà a trovarci vedrà in Only Wine la bellezza della nostra terra” ha detto la vice presidente della Camera dei deputati Anna Ascani.

“Ad Only Wine ci sono tante cantine di giovani agricoltori, un’occasione questa per ricordare che dalla Camera è partita un’iniziativa legislativa, approvata in via definitiva, che riguarda i giovani agricoltori, cioè la possibilità di favorire le imprese agricole giovanili che è un tema molto importante, con questa legge abbiamo avanzato una serie di misure come la defiscalizzazione per favorire questo settore” ha fatto sapere il presidente della Commissione agricoltura della Camera Mirco Carloni.

“Only Wine cresce ogni anno grazie a chi ci ha messo passione, competenza e cuore. Come in ogni iniziativa che promuove i prodotti del nostro territorio come il vino la Regione non può mancare e continuerà a sostenere questa manifestazione che racchiude in se non soltanto l’importanza di un prodotto che è ambasciatore del nostro territorio nel mondo ma anche la cultura, lo stare insieme che non è un elemento secondario” ha dichiarato la governatrice della Regione Umbria, Donatella Tesei.

“Dopo Vinitaly ora con Only Wine i riflettori si sono accesi sulle eccellenze agroalimentari del nostro bellissimo paese l’Italia e della nostra regione. Attraverso il vino si promuove un territorio, la sua storia, le tradizioni. La formula di Only Wine che punta a valorizzare le piccole cantine, i giovani produttori e le loro eccellenze spesso di nicchia e’ senza dubbio la carta vincente per guardare al futuro con ottimismo anche in chiave turistica. Città di Castello città rinascimentale e’ pronta ad accogliere visitatori e turisti che verranno a questa rassegna che si svolge fra l’altro in un parco di rara bellezza e suggestione con palazzo Vitelli a fare da cornice” hanno affermato sindaco e assessore al turismo di Città di Castello.

LE NOVITÀ DELL’XI.MA EDIZIONE

Tra le grandi novità di questa edizione a spiccare è la presenza di quattro consorzi: il Consorzio e Tutela dei Vini dell’Oltrepò Pavese, il Sannio Consorzio Tutela Vini, il Consorzio di Tutela Vini Roma Doc, il Consorzio del Vinosanto Affumicato dell’Alto Tevere – piccola perla della città tifernate – e della neo costituita Associazione Cantine Altra Umbria. Novità assoluta l’arrivo di vignaioli oltre confine: dalla regione dello Champagne a produzioni slovene, albanesi, svizzere e austriache per uno scambio culturale di nicchia e di qualità.

Da non perdere anche gli appuntamenti della sezione EXTRAWINE che si svolgeranno a Piazza Matteotti, al centro di Città di Castello. Tra questi ci saranno la presentazione del libro di Angelo Peretti: “Esercizi Spirituali per Bevitori di Vino” e l’incontro “Viaggio nella storia del vino umbro” con Guido Farinelli, storico dell’enogastronomia.

Non poteva mancare la birra, con la rete Luppolo made in Italy, che opera alla realizzazione della filiera del luppolo in Italia.

Fortemente voluta dall’amministrazione comunale, dagli organizzatori e dall’Associazione Italiana Sommelier è poi l’iniziativa “Un sommelier al tuo tavolo”: nei ristoranti di Città di Castello sarà a disposizione del pubblico un servizio gratuito di sommelerie, offerto dalla delegazione dell’Associazione Italiana Sommelier dell’Umbria.

Segnaliamo nella stessa sezione la presenza del mercatino Campagna Amica a cura di Coldiretti Umbria che avrà a sua volta 5 dei suoi produttori in fiera e, inoltre, gli appuntamenti con il “WIN&COCKTAIL LAB” a cura della Bar Lady Sara Polidori e degli studenti della scuola di Arti e Mestieri G.O.Bufalini, e con “VELVET-il velluto da bere” a cura dell’IIS “Patrizi – Baldelli – Cavallotti” di Città di Castello, realizzato con prodotti home made analcolici.

Cosa ci riserverà poi quest’anno il Cigar Club ValTiberino? Venite e scoprirlo in fiera e sul nostro sito internet www.onlywine.it

LE NOSTRE MASTERCLASS

Non mancheranno i momenti di approfondimento e degustazione con i nomi più rinomati del panorama enoico nazionale che accompagneranno il pubblico a degustare etichette d’Oltrepò Pavese, Roma Doc, Sannio, Champagne e alcune etichette dei vignaioli di Only Wine … e per non dimenticare le tendenze troveremo anche un focus sui Vini Rosati.

In particolare:

sabato 27 aprile – ore 16.30 MASTERCLASS ROMA HA LA SUA DOC, guidata da Francesco Saverio Russo, divulgatore Enrico e selezionatore Only Wine coadiuvato dai produttori presenti;

sabato 27 aprile – ore 18.30 MASTERCLASS OLTREPÒ, TERRA DI PINOT NERO guidata da Miriam Prencisvalle, delegata di Pavia dell’Associazione Italiana Sommelier;

domenica 28 aprile ore 12 MASTERCLASS I VITIGNI STORICI DEL’OLTREPÓ PAVESE, guidata da Miriam Prencisvalle, delegata di Pavia dell’Associazione Italiana Sommelier;

domenica 28 aprile ore 15 MASTERCLASS ELOGIO DEL VINO CONTEMPORANEO, condotta da Francesco Saverio Russo, divulgatore enoico;

domenica 28 aprile ore 17 MASTERCLASS CHAMPAGNE condotta da Gianluca Grimani, responsabile della Guida Vitae;

domenica 28 aprile ore 18.30 MASTERCLASS LA FALANGHINA – INCONFONDIBILE IDENTITÀ DEL SANNIO” condotta da Francesco Saverio Russo, divulgatore enoico.

Tutti gli appuntamenti si possono trovare sul sito www.onlywine.it dove è possibile anche acquistare i biglietti sia per l’ingresso alla manifestazione, sia per le masterclass, sia per l’area champagne.

LE NOSTRE COLLABORAZIONI

Oltre alle rinnovate collaborazioni con i media più significativi del panorama enoico nazionale, Only Wine ha un legame storico con il Consorzio ProCentro con il quale anche quest’anno sta mettendo in piedi attività nel cuore del centro storico di Città di Castello insieme al Comune; inoltre sarà possibile accedere a prezzi calmierati ai musei della città tifernate esibendo il biglietto di Only Wine. Con noi anche quest’anno l’Istituto Superiore “Patrizi – Baldelli – Cavallotti” e il Centro di Istruzione e Formazione Professionale ASP Giovanni Ottavio Bufalini e la Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello che mette a disposizione della manifestazione lo splendido parco di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio. Inoltre, come dal primo giorno l’Associazione Italiana Sommelier sostiene e patrocina la manifestazione. Anche quest’anno partirà con la Discesa Internazionale del Tevere una bottiglia di Only Wine che verrà recuperata a Roma sotto Castel Sant’Angelo.

I NOSTRI SCONTI

L’accesso alla manifestazione prevede delle scontistiche per i sommelier italiani e stranieri, per le iscritte all’associazione “Le donne del vino” e per i correntisti di Intesa Sanpaolo e per i negozianti di Città di Castello che possono inviare una mail con nome cognome a ufficiostampaonlywine@gmail. com e ricevere il codice sconto per l’acquisto del biglietto.

Per gli operatori del settore Wine (Ristoratori, Buyer, Distributori e operatori settore Ho.Re.Ca.) l’ingresso alla manifestazione è totalmente gratuito previo accredito alla mail: prenotazionionlywine@gmail.com La giornata riservata al B2B è quella del lunedì quando per la manifestazione verrà chiuso l’accesso al pubblico.

I NOSTRI SOSTENITORI

Accanto alle istituzioni non mancano nemmeno quest’anno i sostenitori della manifestazione che da anni credono fortemente in questo progetto. Primi fra tutti Intesa Sanpaolo, VdGlass, Arché 2020 by FSR, Amorim Cork, Dna Phone, Vivant Wine e Autentica “Dalla Vigna al Vino” by Consulente Enologica che anche quest’anno offriranno grazie agli artigiani di Ceramiche NOI delle creazioni artistiche ai vignaioli in occasione degli ONLY WINE AWARDS in programma domenica mattina. A sostenere l’iniziativa troveremo anche Cancelloni e GastroBi che si occuperà della cena conviviale per i produttori portando il nuovo format di street food “Scappo”, oltre al barman di Langa Spirit. Con noi anche Molini Fagioli e Conad.

I NOSTRI SELEZIONATORI

I nostri selezionatori Francesco Saverio Russo divulgatore enoico, Pietro Marchi, Presidente di A.I.S. Umbria (Associazione Italiana Sommelier) e Chiara Giorleo, DipWset critica enogastronomica saranno presenti in fiera per tutte le giornate della mostra mercato. A guidare la squadra dei sommelier AIS a supporto della manifestazione, sempre la delegata di Città di Castello Tiziana Croci.

ORARI DELLA MANIFESTAZIONE:

Sabato 27 aprile ore 14- 19, apertura al pubblico

Domenica 28 aprile ore 12- 18, apertura al pubblico

Lunedì 29 aprile ore 10 – 14, solo settore Ho.Re.Ca. e Stampa

Lunedì 29 aprile viene riconfermata anche la giornata B2B dedicata agli operatori del settore, buyer e giornalisti con chiusura al pubblico, mantenendo l’allestimento delle giornate di fiera.

Per acquisto dei biglietti, prenotazioni e ulteriori info:

www.onlywinefestival.it