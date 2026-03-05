Viabilità, scatta il senso unico alternato a Città di Castello

Nuovi lavori per la rete del gas nel comune tifernate e aree

Il comando della Polizia Locale di Città di Castello ha disposto una riorganizzazione temporanea della circolazione veicolare per consentire il completamento degli interventi infrastrutturali sulla rete energetica cittadina. A partire da lunedì 9 marzo 2026, la carreggiata di via Piero della Francesca sarà interessata da un regime di senso unico alternato. La regolazione dei flussi sarà affidata a impianti semaforici mobili con l’alternanza del traffico per garantire l’incolumità degli operatori e degli automobilisti. Il provvedimento si è reso necessario per permettere alla società Tecniconsul di eseguire delicati raccordi tecnici sulla nuova condotta del gas metano a media pressione, come riferisce il comunicato di Marco Baruffi, Comune di Città di Castello.

L’amministrazione ha pianificato le restrizioni in modo scalare per minimizzare i disagi ai residenti. La prima fase scatterà nelle giornate di lunedì 9 e martedì 10 marzo, coinvolgendo il tratto di via Piero della Francesca situato in prossimità dell’incrocio con via Zampini. Successivamente, da mercoledì 11 a venerdì 13 marzo, il cantiere si sposterà all’altezza dell’ingresso della struttura ricettiva Park Geal. Infine, l’ultima tranche di interventi è prevista per lunedì 16 e martedì 17 marzo, quando le operazioni si concentreranno su via Zampini, a ridosso dell’intersezione principale. Questa frammentazione temporale consente di liberare progressivamente i tratti stradali man mano che le lavorazioni vengono ultimate.

L’attuale ordinanza recepisce le ultime istanze tecniche avanzate dalla ditta esecutrice. Dopo aver terminato lo scavo longitudinale necessario alla posa della tubazione principale, la società deve ora procedere con la realizzazione dei collegamenti trasversali e degli allacci in punti specifici del manto stradale. Nonostante la posa della condotta sia già avvenuta sotto la pavimentazione asfaltata, queste operazioni puntuali richiedono lo stazionamento dei mezzi d’opera in mezzo alla carreggiata. Di conseguenza, il restringimento dello spazio di manovra rende impossibile il mantenimento del doppio senso di marcia simultaneo, imponendo l’uso della segnaletica luminosa temporanea.

Il monitoraggio della zona sarà costante per assicurare che la segnaletica mobile sia sempre visibile e funzionante. Gli automobilisti che percorrono quotidianamente via Piero della Francesca dovranno preventivare possibili rallentamenti, specialmente durante le ore di punta, a causa dei tempi di attesa ai semafori. La Polizia Locale raccomanda massima prudenza e il rispetto rigoroso dei limiti di velocità in prossimità delle aree di lavoro, dove la presenza di personale a terra e macchinari pesanti aumenta il rischio di interferenze. L’obiettivo dell’ente è concludere le opere strutturali entro le scadenze prefissate, restituendo la piena fruibilità della sede stradale prima della fine del mese.

La sostituzione della vecchia condotta con materiali di nuova generazione garantisce una maggiore efficienza nella distribuzione del gas e standard di sicurezza più elevati per l’intera utenza. Al termine dei raccordi programmati in questa fase, si procederà progressivamente al ripristino definitivo del manto stradale nelle aree coinvolte dalle escavazioni.