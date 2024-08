Vespa Club Fratta Umbertide: si è svolta con successo la “Giornata dell’Amicizia”

Un’ondata di entusiasmo e passione ha attraversato Umbertide domenica 18 agosto, grazie alla “Giornata dell’Amicizia” organizzata dal Vespa Club Fratta Umbertide con il patrocinio del Comune di Umbertide. L’evento, aperto a Vespe, moto, auto e scooter, ha rappresentato un’occasione unica per celebrare il legame che unisce gli amanti dei motori e dei veicoli storici.

La giornata è iniziata con un raduno in Piazza Gramsci, dove decine di veicoli, ciascuno con una storia da raccontare, sono stati esposti in tutto il loro splendore. La piazza si è trasformata in un museo a cielo aperto, attirando l’attenzione di cittadini e turisti, tutti affascinati da questi pezzi di storia su due e quattro ruote. Dopo le iscrizioni, il corteo ha sfilato per le vie cittadine, offrendo uno spettacolo suggestivo e coinvolgente che ha catturato l’immaginazione di grandi e piccini.

Il programma ha previsto una tappa presso l’Azienda Apistica Montecorona, dove i partecipanti hanno potuto immergersi nelle tradizioni locali attraverso una visita guidata e una deliziosa degustazione dei prodotti dell’azienda, accompagnati da del buon formaggio e dell’ottima ricotta. Questo momento ha permesso di unire la passione per i motori con la valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze.

La manifestazione è proseguita con un pranzo conviviale presso il Ristorante Adamo, in località Corlo. Qui, in un’atmosfera di amicizia e condivisione, gli appassionati hanno potuto continuare a scambiarsi racconti ed esperienze, rafforzando i legami all’interno della comunità.

Uno dei momenti più attesi della giornata è stata l’estrazione della lotteria, i cui proventi, pari a 460 euro, sono stati donati all’Associazione Umbra per la Lotta Contro il Cancro (Aucc). Grazie alla generosità di tutti i partecipanti, l’evento ha assunto un significato ancora più profondo, dimostrando come la passione per i motori possa diventare un mezzo di solidarietà e supporto per chi ne ha più bisogno.

Il Vespa Club Fratta Umbertide e il Comune di Umbertide esprimono il loro più sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al successo della “Giornata dell’Amicizia”. Questa straordinaria manifestazione ha saputo fondere perfettamente passione, cultura e solidarietà, regalando a tutti i partecipanti una giornata indimenticabile.