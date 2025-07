Veronica Fiori, medaglie e maturità: simbolo tifernate

Ginnasta pluripremiata, lavora e fa servizio civile

Veronica Fiori, 18 anni, è il volto di una generazione che coniuga impegno sportivo, scolastico e sociale. La giovane ginnasta tifernate si è distinta agli European Championships Gymnastics Dsigo di Istanbul, in Turchia, dove ha conquistato numerose medaglie, confermandosi una delle atlete più promettenti del panorama nazionale nella ginnastica artistica per atleti con disabilità intellettive relazionali.

Appartenente all’Asd Centro Judo Ginnastica Tifernate, realtà storica del territorio fondata nel 1978, Veronica si allena con costanza e passione fin da bambina. In palestra da quando aveva otto anni, è oggi considerata un vero talento, cresciuto all’interno di un ambiente sportivo che negli anni ha saputo coniugare preparazione atletica e inclusione sociale.

Dopo i successi in campo internazionale, Veronica non ha rallentato il proprio ritmo. Al rientro dalla Turchia ha affrontato e superato gli esami di maturità, completando così un altro importante percorso. Parallelamente continua a prestare servizio civile e a lavorare come collaboratrice in una piadineria di Città di Castello, dimostrando un forte senso di responsabilità verso la comunità.

Il suo esempio è stato riconosciuto anche dall’amministrazione comunale. In una cerimonia ufficiale, il sindaco Luca Secondi e l’assessore allo Sport Riccardo Carletti le hanno consegnato una targa come segno di gratitudine e riconoscimento per i valori che rappresenta. Accanto a lei, premiata anche la sua allenatrice Angelica Mariotti, figura centrale nel percorso tecnico e umano dell’atleta. Tecnico federale, giudice nazionale della Federazione Ginnastica d’Italia e da quattro anni anche tecnico della Nazionale Fisdir, Mariotti ha guidato la squadra azzurra in numerose competizioni internazionali, tra cui il Mondiale in Sudafrica del 2023 e i Trisome Games ad Antalya nel 2024.

La spedizione a Istanbul, che ha visto il coinvolgimento di entrambe, si è rivelata un successo per la ginnastica italiana e un motivo d’orgoglio per tutta la comunità tifernate. I genitori di Veronica, Christian Fiori e Sara Gabrielli, da sempre vicini alla figlia e profondamente legati al mondo dello sport, l’hanno accompagnata in questa esperienza internazionale, rafforzando il legame familiare che ha sostenuto il suo percorso.

Veronica incarna un modello di dedizione che va oltre i risultati agonistici. La sua capacità di coniugare l’allenamento intenso con lo studio, il lavoro e il servizio civile è considerata un esempio concreto di cittadinanza attiva e resilienza. L’Asd Centro Judo Ginnastica Tifernate, guidata dalla famiglia Mariotti – fondatori Augusto Mariotti, Caterina Polverini e la figlia Angelica – continua a essere un punto di riferimento per centinaia di giovani atleti, promuovendo una visione dello sport fondata su educazione, rispetto e inclusione.

In Veronica si riflette la missione dell’associazione: coltivare talenti, sostenere i percorsi individuali e offrire strumenti per la crescita personale. Il suo impegno quotidiano e i traguardi raggiunti rappresentano un patrimonio collettivo per Città di Castello, che si riconosce nei valori di una giovane determinata, capace di affrontare con umiltà e tenacia sfide sempre nuove.

La sua storia dimostra che eccellere nello sport può andare di pari passo con l’impegno sociale e scolastico. Veronica non ha rinunciato a nessun aspetto della propria formazione e ha costruito con equilibrio un’identità che le consente di guardare al futuro con consapevolezza. La sua figura continua a ispirare, diventando simbolo di una comunità che valorizza i suoi giovani migliori.