Velocità ridotta a Gualdo, FIAB chiede chiarimenti al Comune

FIAB apre confronto su prudenza, traffico e sicurezza urbana

📌 FLASH NEWS – FIAB Perugia Pedala chiede al Comune di Gualdo Tadino e alla Polizia Locale chiarimenti sul fatto dell’automobilista sanzionato mentre procedeva a velocità molto ridotta in centro, aprendo il confronto sulla sicurezza urbana.

La vicenda dell’automobilista sanzionato nel centro di Gualdo Tadino perché procedeva a velocità molto ridotta apre, secondo FIAB Perugia Pedala APS, un tema che supera il singolo episodio. L’associazione interviene dopo quanto riportato dalla stampa e sollecita il Comune e la Polizia Locale a rendere note le circostanze che hanno determinato la contestazione.

FIAB precisa di non voler esprimere valutazioni sulla legittimità del provvedimento, che dipende dagli elementi rilevati dagli agenti. L’attenzione viene invece posta sul fatto che un’andatura particolarmente contenuta sia stata considerata potenzialmente pericolosa per il normale flusso della circolazione.

Il rapporto tra velocità e spazio urbano

L’associazione invita a riflettere sul significato attribuito alla regolarità del traffico nei centri abitati e sul rapporto tra esigenze degli automobilisti e tutela degli utenti più vulnerabili.

Secondo quanto riferito dalla stampa e richiamato nella nota, il conducente avrebbe spiegato di avere rallentato per prestare maggiore attenzione ai pedoni. A incidere sulla scelta sarebbe stata anche la caratteristica dell’automobile elettrica, poco rumorosa e quindi meno facilmente percepibile dalle persone a piedi.

Per FIAB, il caso permette di affrontare un principio generale: nei luoghi frequentati dalle persone, l’andatura dei mezzi deve essere adeguata alle caratteristiche dell’ambiente circostante.

La moderazione del traffico nei centri abitati

FIAB Perugia Pedala inserisce l’accaduto in una riflessione sull’organizzazione della mobilità. Per lungo tempo, sostiene l’associazione, lo spazio urbano è stato strutturato attribuendo grande importanza alla fluidità del traffico motorizzato, chiedendo spesso a pedoni, ciclisti, bambini e anziani di adattare i propri comportamenti.

La prospettiva proposta è diversa. Nelle piazze, nei centri storici e nelle strade caratterizzate dalla presenza di abitazioni, attività commerciali e persone a piedi, sono i veicoli a dover tenere conto delle condizioni circostanti.

In questa impostazione rientrano anche la moderazione del traffico e le Zone 30, richiamate dall’associazione come espressione di un modello nel quale l’automobile non rappresenta l’unico parametro attorno al quale organizzare gli spazi cittadini.

Quando un’andatura lenta può diventare un intralcio

L’associazione non esclude che possano verificarsi condizioni nelle quali procedere a un’andatura irragionevolmente bassa determini effettivamente un ostacolo alla circolazione o crei rischi.

È proprio questo aspetto, secondo FIAB, a rendere necessario conoscere meglio quanto avvenuto. Occorre capire quale situazione concreta sia stata rilevata dagli operatori e quali elementi abbiano portato a considerare la condotta del conducente incompatibile con le condizioni presenti in quel momento.

L’associazione domanda inoltre quali criteri vengano utilizzati per stabilire quando un veicolo stia procedendo troppo lentamente e quale comportamento avrebbe dovuto adottare l’automobilista per evitare la contestazione.

La richiesta rivolta alle istituzioni locali

Da qui la sollecitazione al Comune di Gualdo Tadino e alla Polizia Locale affinché forniscano una ricostruzione pubblica dell’accaduto. Per FIAB sarebbe utile conoscere la situazione della circolazione, l’eventuale rischio riscontrato e le ragioni alla base dell’intervento degli agenti.

Un chiarimento permetterebbe anche di distinguere tra una condotta realmente capace di ostacolare gli altri utenti e una riduzione dell’andatura determinata dalle condizioni presenti lungo il percorso.

Paolo Festi interviene sul caso

Sulla questione prende posizione Paolo Festi, presidente di FIAB Perugia Pedala e coordinatore di FIAB Umbria, precisando che l’associazione non sostiene che un’automobile non possa mai procedere troppo lentamente.

Festi chiede però di comprendere quale pericolo concreto possa avere prodotto, nel cuore di un centro storico, il comportamento di un conducente che afferma di avere rallentato per prestare maggiore attenzione alle persone presenti.

Il presidente pone inoltre l’accento sul possibile effetto della vicenda: evitare che passi l’idea secondo cui ridurre l’andatura per tutelare i pedoni possa essere percepito come un comportamento da scoraggiare. Il rispetto delle norme, sottolinea FIAB, deve accompagnarsi al riconoscimento della prudenza come elemento essenziale della sicurezza stradale.

Una riflessione sul modello di città

L’episodio diventa quindi il punto di partenza per un confronto più ampio sulle priorità della mobilità urbana. La questione posta dall’associazione riguarda il criterio con cui valutare il buon funzionamento delle strade: la rapidità dello scorrimento automobilistico oppure la capacità dello spazio pubblico di essere utilizzato in sicurezza da persone con esigenze differenti.

Per FIAB Perugia Pedala APS, una città non funziona meglio semplicemente perché consente alle automobili di attraversarla più rapidamente. Il parametro decisivo dovrebbe essere la possibilità per pedoni, ciclisti, automobilisti e altri utenti di condividere gli spazi urbani in condizioni compatibili con la sicurezza.

Il caso di Gualdo Tadino assume così un duplice significato nella posizione dell’associazione: chiarire le ragioni della specifica contestazione e aprire un confronto sul rapporto tra circolazione automobilistica, caratteristiche dei centri storici e tutela delle persone.