Varenne icona del trotto mondiale saluta per sempre il mondo

Il ricordo della storica visita a Città di Castello del 2011

📌 FLASH NEWS – Il mondo dell’ippica piange Varenne, l’indimenticabile Capitano del trotto, che ha scritto pagine di storia dello sport mondiale con vittorie eccezionali e un carisma unico

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Città di Castello, 18 08 2026 – Il mondo dell’ippica internazionale vive un momento di profonda commozione per la scomparsa di Varenne, il leggendario cavallo che per anni ha dominato le piste di tutto il mondo. Il celebre trottatore, conosciuto da tutti come il Capitano, si è spento all’età di 31 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore degli appassionati e degli addetti ai lavori che hanno avuto il privilegio di ammirare le sue imprese. La sua carriera, ricca di successi in Italia e all’estero, lo ha consacrato come una vera icona, simbolo di eccellenza sportiva e del prestigio dell’allevamento italiano, come riporta il comunicato di Giorgio Galvani – Comune di Città di Castello.

Tra i tanti momenti che hanno segnato la vita del fuoriclasse, rimane indelebile la sua partecipazione alla quarantacinquesima edizione della Mostra Nazionale del Cavallo. L’evento si è tenuto nel mese di settembre del 2011 presso la Fattoria Autonoma Tabacchi di Cerbara, in provincia di Perugia. La presenza del cavallo non è stata una semplice partecipazione, ma un vero bagno di folla che ha richiamato migliaia di sostenitori, arrivati da ogni angolo della penisola e anche dall’estero. In quella occasione, Varenne è stato trattato come una star, protetto costantemente dalla sua groom di fiducia, Anna Crespo, mentre gli appassionati attendevano in fila per poterlo vedere da vicino.

L’organizzazione di quella memorabile parentesi umbra fu il risultato di una stretta collaborazione tra diverse realtà locali e nazionali. Grazie all’iniziativa della Provincia di Perugia, presieduta all’epoca da Marco Vinicio Guasticchi, fu allestita una mostra fotografica dedicata al campione presso la Rocca Paolina, con gli scatti del noto fotografo Stefano Grasso. Il successo di quell’iniziativa fu garantito dalla sensibilità del proprietario di Varenne, Enzo Giordano, e dal supporto di enti come Snai e Unire, oltre al prezioso contributo di Roberto Brischetto, responsabile dell’allevamento Il Grifone. Un ruolo di primo piano fu svolto anche dall’allevatore Sergio Carfagna, amico storico del proprietario e del driver Giampaolo Minnucci.

Il nome di Varenne è indissolubilmente legato a quello del suo driver, Giampaolo Minnucci. È stato proprio il professionista del trotto ad accompagnare il Capitano nel paddock di Cerbara tra due ali di folla festante, ricreando l’atmosfera delle grandi sfide internazionali che il binomio aveva vinto insieme. Le parole del sindaco di Città di Castello, Luca Secondi, e del presidente dell’Associazione Mostra Nazionale del Cavallo, Federico Cavargini, testimoniano quanto la presenza del campione abbia valorizzato le tradizioni equestri della città, legando il nome del territorio a un simbolo universale dello sport.

Sergio Carfagna, stimato allevatore attivo ad Assisi, ricorda con commozione il ruolo svolto da Varenne nella promozione dell’immagine del settore ippico italiano. Attraverso le sue imprese nei principali ippodromi internazionali, il cavallo ha saputo rappresentare il meglio della qualità nazionale, offrendo un esempio di dedizione e competitività. Le sue vittorie non hanno soltanto garantito trofei prestigiosi, ma hanno contribuito a tenere alto il morale di un intero comparto che lavora costantemente per mantenere viva la tradizione equestre.

La figura del Capitano rimane un punto di riferimento fondamentale per chiunque operi nel mondo del trotto, ricordando a tutti l’importanza di non arrendersi mai di fronte alle difficoltà.