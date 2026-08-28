Varenne e Carabinieri aprono la 56^ Mostra Nazionale Cavallo

Al parco Langer il Gala Armonia porta le stelle di Cavalluna

📌 FLASH NEWS – La 56^ Mostra Nazionale del Cavallo apre il 29 agosto a Città di Castello con l’omaggio a Varenne e i Carabinieri a Cavallo. Alle 21 debutta il Gala Armonia di Nico Belloni con le stelle internazionali e artisti di Cavalluna.

La 56^ edizione apre al parco Alexander Langer

La 56^ Mostra Nazionale del Cavallo di Città di Castello apre sabato 29 agosto nel parco comunale Alexander Langer con una cerimonia dedicata alla tradizione dell’equitazione italiana e un particolare omaggio a Varenne, protagonista nel 2011 della 45^ edizione della manifestazione tifernate.

L’inaugurazione è prevista alle ore 10 e sarà accompagnata dalla presenza di una pattuglia del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo, rappresentanza dell’ultimo reggimento interamente montato delle Forze Armate Italiane.

La partecipazione dei militari dell’Arma arricchirà una cerimonia che avrà come ospite d’onore Giampaolo Minnucci, driver del celebre trottatore, e sarà presentata dal direttore artistico Nico Belloni.

L’edizione 2026 introduce anche una novità nel calendario della rassegna: per la prima volta nella sua storia, infatti, la Mostra Nazionale del Cavallo si svolgerà nel mese di agosto.

L’omaggio a Varenne e il ritorno di Giampaolo Minnucci

Uno dei momenti centrali dell’inaugurazione sarà il tributo a Varenne, legato al ricordo della partecipazione del cavallo alla manifestazione di Città di Castello nel 2011.

Giampaolo Minnucci riceverà un’opera d’arte originale raffigurante il campione, realizzata dal maestro Stefano Lazzari, titolare della Bottega Tifernate. Il lavoro rappresenta Varenne con i simboli di Città di Castello sullo sfondo ed è stato realizzato a fresco su calce con tempere alla caseina attraverso la tecnica della pictografia, brevettata da oltre trent’anni.

La consegna dell’opera precederà il taglio del nastro, al quale parteciperanno il presidente della Mostra Nazionale del Cavallo Federico Cavargini, il consiglio direttivo e i soci dell’associazione promotrice, il sindaco di Città di Castello Luca Secondi e le rappresentanze istituzionali nazionali, regionali e locali.

Riconoscimenti anche a Sergio Carfagna e Rolando Luzi

Nel segno del legame costruito dalla rassegna con Varenne saranno consegnati riconoscimenti anche a Sergio Carfagna, allevatore di Assisi che ha ricoperto incarichi nelle associazioni nazionali di categoria ed è stato per anni componente del consiglio direttivo della manifestazione, e a Rolando Luzi, manager della scuderia del celebre trottatore.

L’omaggio collegherà idealmente la presenza di Varenne a Città di Castello nel 2011 con l’edizione 2026, attraverso i protagonisti che hanno accompagnato una delle figure più rappresentative della storia dell’ippica.

I Carabinieri a Cavallo alla cerimonia inaugurale

La pattuglia del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo rappresenterà un altro elemento caratterizzante della mattinata. Il reparto è erede delle tradizioni ippiche dell’Arma e svolge da oltre sessant’anni servizi d’onore e rappresentanza.

Tra le attività figura il Carosello Storico del Gruppo Squadroni, espressione di alta scuola di equitazione. Il Reggimento è inoltre impegnato nel pattugliamento e nella perlustrazione delle aree impervie del territorio nazionale, nei servizi di ordine pubblico e nelle attività di soccorso in occasione di calamità.

Attraverso il proprio centro ippico provvede inoltre all’istruzione equestre dei Carabinieri e alla loro formazione tecnica, organizza corsi di addestramento e sedute di ippoterapia rivolte ad associazioni per persone con disabilità. La sezione sportiva prende parte anche a competizioni ippiche nazionali e internazionali.

Due giornate dedicate al rapporto tra uomo e cavallo

Il filo conduttore della manifestazione sarà l’armonia tra uomo e animale. Il programma comprenderà esperienze terapeutiche rivolte alle persone con disabilità, una vetrina dedicata alle razze equine e numerosi appuntamenti sportivi.

Sono previste le presenze degli azzurri della nazionale italiana selezionati per il Campionato del mondo di monta da lavoro, insieme a dimostrazioni di dressage e doma vaquera.

Troveranno spazio anche le tradizioni cavalleresche, con la Giostra all’Anello e un campo rinascimentale, mentre per i bambini saranno organizzate gimkane, attività con cavalli e pony e il battesimo della sella. Il programma comprenderà inoltre presentazioni di libri e uno spettacolo teatrale.

L’evento è promosso con il sostegno del Comune di Città di Castello, della Regione Umbria e del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, con la collaborazione della Federazione Italiana Sport Equestri, Working Equitation Italy, Associazione Allevatori Umbria e Marche e Compagnia dei Balestrieri di Città di Castello.

Armonia porta a Città di Castello le stelle di Cavalluna

Il principale appuntamento serale sarà il Gala equestre Armonia, ideato e firmato da Nico Belloni. Lo spettacolo andrà in scena sabato 29 e domenica 30 agosto, dalle ore 21, nell’anfiteatro del parco Alexander Langer.

A Città di Castello arriveranno artisti di Cavalluna, indicato dagli organizzatori come il più grande spettacolo equestre in Europa, con oltre 30 date e più di 500 mila spettatori.

Tra i protagonisti annunciati figurano Matteo Rufini, nuovo protagonista maschile dell’European Tour 2026-2027, gli Aragonas, la stunt woman Sara Nuti e Luciano Messina.

Sul palco dell’anfiteatro sarà presente anche Giuseppe Cimarosa, interprete del teatro equestre per la prima volta a Città di Castello. Con lui ci saranno la pole dancer Layla Rossini, cavalli spagnoli e lusitani e i Butteri di Fiano Romano.

Il biglietto per il Gala costa 10 euro, mentre l’ingresso è gratuito per i bambini fino a dieci anni, per le persone con disabilità e per il loro accompagnatore.

La mattina tra caroselli, teatro e razze autoctone

Dopo la cerimonia inaugurale, il programma di sabato entrerà subito nel vivo. Dalle 10.30, nell’anfiteatro del parco Langer, è previsto il carosello degli allievi dei centri ippici Caldese Horse Academy e Freedom di Città di Castello.

Dalle 11 alle 11.30 sarà proposta una dimostrazione di teatro equestre con Giuseppe Cimarosa, seguita, fino alle 12.30, da un’esibizione di addestramento attraverso il metodo etologico del Team Parelli.

Nel tondino dell’Associazione Allevatori Umbria e Marche sfileranno i cavalli appartenenti alle razze autoctone, con attività previste sia nella mattinata sia nel pomeriggio.

Nel campo della Giostra all’Anello, dalle 11 alle 13, saranno invece protagoniste le prove libere dei cavalieri. Contemporaneamente il Campo rinascimentale della Compagnia dei Balestrieri ospiterà dimostrazioni di tiro con la balestra.

Bambini protagonisti con cavalli e pony

Una parte consistente del programma sarà dedicata ai visitatori più piccoli. L’Horse Academy Caldese proporrà il battesimo della sella e giochi, mentre il Centro Ippico Freedom organizzerà attività con cavalli e pony.

Nel pomeriggio l’anfiteatro ospiterà, tra le 14.30 e le 15.30, una gimkana con i pony e una con gli attacchi del Club Ippico San Donato di Arezzo.

Dalle 15.30 saranno presentati gli azzurri della nazionale italiana che parteciperanno al Campionato del mondo di monta da lavoro a Jerez de la Frontera, accompagnati dalle dimostrazioni delle diverse specialità di Working Equitation Italy.

Dressage, interventi assistiti e doma vaquera

La successione degli appuntamenti continuerà con le dimostrazioni di dressage, previste dalle 16 alle 16.30, e con gli Interventi Assistiti con gli Animali, curati dall’associazione Qua lo Zoccolo di Perugia.

Dalle 17.30 alle 18 sarà presentata la vetrina degli esemplari dell’Associazione Allevatori Cavallo del Catria, mentre dalle 18 alle 18.30 saranno proposte dimostrazioni di doma vaquera.

Tra le 18.30 e le 19 l’anfiteatro sarà invece utilizzato per le prove tecniche del Gala Armonia, in preparazione dello spettacolo delle ore 21.

Giostra all’Anello e Campo rinascimentale

Nel pomeriggio proseguiranno anche le attività legate alla tradizione. Nel campo della Giostra all’Anello, dalle 16.30 alle 18.30, si svolgerà la “Provaccia”, vale a dire la fase delle qualifiche ufficiali della competizione cavalleresca.

Il Campo rinascimentale proporrà dalle 15 attività e giochi della Fattoria didattica Mielisa. Alle 16 sarà presentato il libro Baldaccio D’Anghiari – L’avventura delle armi nel quattrocento di Alberto Barelli.

Alle 17 seguirà la relazione storica di Giovanni Cangi e Marco Conti sulla Baronia di Monte Ruperto, exclave del Comune di Città di Castello situata in territorio marchigiano.

Dopo un ulteriore spazio dedicato agli Interventi Assistiti con gli Animali, la giornata nel Campo rinascimentale proseguirà dalle 18.30 con lo spettacolo teatrale della Compagnia dei Balestrieri di Città di Castello, dedicato ai 770 anni di Monte Ruperto.

Alle 21 il debutto del Gala equestre

La prima giornata della 56^ Mostra Nazionale del Cavallo raggiungerà il suo momento conclusivo alle ore 21, quando nell’anfiteatro del parco Alexander Langer debutterà il Gala equestre Armonia.

La serata chiuderà una giornata iniziata con il tributo a Varenne, la presenza del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo e la cerimonia istituzionale, per proseguire attraverso sport, allevamento, spettacolo, attività dedicate ai bambini e iniziative sul rapporto tra persone e animali.

La manifestazione continuerà domenica 30 agosto, quando il Gala Armonia tornerà nell’anfiteatro per la seconda serata dell’edizione 2026.