Vandali cimitero Montecastelli, Pd Umbertide: “Episodio grave. Presentata interrogazione”

“Quanto accaduto al cimitero di Montecastelli nei giorni scorsi è molto grave e colpisce tante persone negli affetti più cari”. Inizia così la nota stampa a firma Partito Democratico, che rimarca subito il fatto che “già nel 2019 a Verna vennero profanate circa 20 tombe”. I primi episodi si sono verificati nella giornata di mercoledì, sono continuati il giorno dopo per poi concludersi venerdì scorso. In tutto sono state 15 le tombe profanate e come Partito Democratico “intanto mostriamo vicinanza alle famiglie dei defunti”.

“Ma poi – si continua nella nota – Occorrerebbe fare qualcosa in più piuttosto che prendere solo atto di quanto accade. Per questo abbiamo chiesto all’Amministrazione comunale, attraverso un’interrogazione, quali strumenti si pensino di mettere in campo per evitare questi episodi di profonda inciviltà”. “D’altra parte – e si conclude – nella nostra città la delinquenza e la microcriminalità è aumentata. Mai Umbertide è stata sotto scacco di atti vandalici come sta avvenendo in questi mesi. Il tema della sicurezza, tanto sbandierato, non è stato assolutamente affrontato e ci ritroviamo oggi più insicuri e spaventati. Non basta mettere telecamere se poi nessuno controlla, non serve fare ordinanze farlocche se poi nessuno controlla. Serve senza dubbio senso civico ma anche un’amministrazione che facesse il suo dovere”.