Usl Umbria 1 un nuovo caso di positività al Covid-19 Comune di Umbertide

“Dal Dipartimento prevenzione-Servizio igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 1 oggi pomeriggio è arrivata la notizia di un nuovo caso di positività nel nostro comune – afferma il sindaco Luca Carizia – La persona era già ricoverata in una struttura ospedaliera della nostra regione ed è stata trasferita in un altro ospedale più idoneo alle sue cure. Ad oggi sono 18 i casi di positività di persone residenti nel Comune di Umbertide: tre si trovano in strutture ospedaliere regionali e quindici sono sottoposti ad isolamento domicilare (due di loro sono domiciliati in territori comunali diversi dal nostro)”.