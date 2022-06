Chiama o scrivi in redazione

Under 13 femminile, titolo regionale è del Città di Castello

Le ragazze del team biancorosso tifernate del Città di Castello pallavolo, ieri domenica 5 giugno 2022 alle ore 19,00 a Terni presso la palestra dei Vigili del Fuoco, hanno vinto la Finale Regionale e si aggiudicano il trofeo del campionato di categoria under 13 .

Manganelli Celeste, Borgogni Elisa, Melli Giulia, Pruscini Adele, Donati Sarti Matilde, Zanelli Caterina, Savini Sofia, Jordache Silvia, Dottorini Giorgia, Trombi Greta, Zanchi Lisa, Provincia Matilde, Calestrini Margherita, Boriosi Giada, Buttarini Anna, Rossi Viola, Pecorari Serena e Biancarelli Marta con alla guida tecnica mister Quarta Pier Paolo, team manager Orazi Pierluigi e D.S. Mandrelli Maurizio vincono autoritariamente la gara di finale contro le pari età del Perugia Scuola pallavolo con un bel 2/0 – (25/20 25/12).

Ultimo sforzo di una stagione intensa che ha portato in premio la coppa di categoria sicuramente meritata dopo aver sempre ben figurato nel torneo regolare ed aver superato brillantemente sia gli ottavi che i quarti che le semifinali. Gara sentita dal club e preparata nei minimi particolari sia per quanto riguarda l’aspetto tecnico che organizzativo; le ragazze sono arrivate a Terni con i pulmini societari mentre il numeroso e caloroso pubblico a bordo di un pullman organizzato espressamente per questa trasferta; una colorita colonia di sostenitori tifernati dove tutte le donne indossavano una maglia rossa con i loghi della società del Città di Castello; simpatica ed incoraggiante iniziativa e quindi un plauso oltre alle ragazze anche al gruppo dei tifosi.