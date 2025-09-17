Un progetto interregionale per lo sviluppo della valle

Distretto di Economia Civile avvia tavolo sulle Società Benefit

La Fondazione Progetto Valtiberina, promotrice dell’iniziativa, ha dato il via al Distretto di Economia Civile dell’Alta Valle del Tevere con due eventi ravvicinati che hanno segnato l’inizio concreto di un percorso di crescita condivisa tra Toscana e Umbria. La presentazione della governance a Sansepolcro e il primo tavolo operativo a Città di Castello hanno coinvolto istituzioni, imprese e cittadini, confermando l’interesse diffuso per un progetto che mira a rafforzare cooperazione, sostenibilità e responsabilità collettiva come strumenti di sviluppo territoriale.

Il primo incontro, tenutosi sabato 13 settembre nella sala del Consiglio Comunale di Palazzo delle Laudi, ha offerto l’occasione di presentare il modello organizzativo elaborato in due anni di confronto con la società civile, il mondo economico e le realtà del terzo settore. La struttura, oggi sostenuta dai comuni di Anghiari, Citerna, Città di Castello, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, San Giustino e Sansepolcro, punta a superare le divisioni amministrative e a creare un percorso comune di sviluppo locale. La partecipazione massiccia di cittadini e rappresentanti delle istituzioni ha sottolineato l’attenzione crescente verso iniziative di economia generativa e cooperativa.

Ad aprire la giornata è intervenuto il professor Luigino Bruni, docente presso la LUMSA di Roma e presidente della Scuola di Economia Civile, che ha evidenziato come il cuore dell’economia civile risieda nelle relazioni e nella cooperazione, contrapponendosi a un modello tradizionale centrato sul profitto esasperato. Bruni ha invitato a rileggere il presente valorizzando la collaborazione tra individui, comunità e istituzioni. La seconda parte dell’evento ha visto la direttrice generale della Fondazione Progetto Valtiberina, Marta Pasqualini, illustrare le caratteristiche della governance del Distretto, articolata su tre strumenti principali: il governatore con funzioni di coordinamento, il forum deliberativo come luogo di confronto partecipato e cinque tavoli tematici dedicati ad agricoltura, imprese, società, cultura e pratiche partecipative. La struttura consente così di tradurre in pratica un’economia generativa in cui pubblico, privato e cittadini agiscono insieme.

La fase operativa del Distretto si è concretizzata martedì 16 settembre a Città di Castello, con un pomeriggio dedicato alle Società Benefit. La scelta del tema non è casuale: l’innovazione economica rappresenta un asse fondamentale del Manifesto del Distretto, e il confronto è servito a delineare nuovi rapporti tra impresa e comunità. Le Società Benefit propongono un modello imprenditoriale che coniuga crescita economica e obiettivi di beneficio comune, ambientale e sociale, un fenomeno in forte espansione nel territorio dell’Alta Valle del Tevere.

L’incontro, ospitato dalla Biblioteca comunale, ha alternato contributi scientifici e testimonianze imprenditoriali. Dopo i saluti del sindaco Luca Secondi e del presidente di Progetto Valtiberina David Gori, sono stati presentati i risultati della Ricerca Nazionale sulle Società Benefit condotta da NATIVA, Intesa Sanpaolo, InfoCamere, Università di Padova e Assobenefit. Dalla presentazione dei dati a cura di Paolo Di Cesare e Sara Giusti è emerso che le Società Benefit registrano performance economiche superiori rispetto alle imprese tradizionali, con un incremento del fatturato del 26% nel triennio 2021-2023 rispetto al 15,4% delle aziende non benefit. Matilde Breda, esperta di architettura rigenerativa, ha condiviso l’esperienza “Impresa Comune”, progetto di trasformazione territoriale realizzato con l’amministrazione comunale di Roma, esempio di impresa responsabile e innovativa.

Nella seconda sessione le imprese locali hanno raccontato esperienze e prospettive future: tra i partecipanti Livio Sassolini (Busatti), Alessandro Luzzi (Graficonsul Group e Consorzio EcoVPrint), Daniele Intelisano (Tecnothermo) e Massimo Mercati (Aboca). Il professor Paolo Gubitta dell’Università di Padova ha moderato il dibattito, mentre le conclusioni sono state affidate a Marco Morganti, presidente di Assobenefit, che ha delineato le prospettive di un movimento in crescita costante.

David Gori, presidente della Fondazione Progetto Valtiberina, ha sottolineato: “Il Distretto nasce con l’ambizione di considerare la valle un territorio unico, senza barriere tra Toscana e Umbria. Comunità, istituzioni e imprese scelgono oggi di agire insieme, costruendo unità e prospettive condivise. La cooperazione rimane la chiave per affrontare le sfide del presente e del futuro”.

Con queste iniziative, la Fondazione Progetto Valtiberina e i comuni coinvolti puntano a consolidare un modello di sviluppo partecipativo e sostenibile, mettendo al centro cooperazione, innovazione, responsabilità e comunità. Il Distretto di Economia Civile si conferma così come un laboratorio di idee e pratiche in cui il pubblico e il privato si incontrano per rafforzare il tessuto sociale e economico dell’Alta Valle del Tevere.