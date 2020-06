Un nuovo positivo a Città di Castello, complessivamente 4 all’11 giugno

“Il consueto aggiornamento parla di un nuovo positivo e il totale è di 4 persone. Lo dichiara il sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta. Ci sono state due guarigioni e due nuove positività. Sono asintomatici e per gli esperti sembra che le positività non siano recentissime. E’ probabilmente che siano emerse adesso ma siano pregresse. Le evenienze sono molto molto piccole e la ricerca epidemiologica ha già dato esito negativo. Anche se le certezze in questa materia sono poche, non ci sono collegamenti con i nuovi focolai. Il trend è positivo e speriamo che anche i due nuovi positivi guariscano presto. Va detto, rispettando la privacy, che gli altri due positivi non recenti sono in isolamento domiciliare da molto tempo.

La situazione per ora dal punto di vista medico non desta preoccupazione. Possiamo essere abbastanza tranquilli. Stiamo lavorando al ripristino della normalità, oggi abbiamo avuto un incontro con l’associazione dei Presidi umbri Massimo Belardinelli per confrontarci sul nuovo anno scolastico perché torni in presenza e in sicurezza. Confido di trovare una soluzione. Stiamo lavorando anche alla cerimonia religiosa voluta dal vescovo Cancian davanti all’ospedale in ringraziamento degli operatori sanitari”.