Umbertide, su sicurezza fatto punto consiglio comunale: 2 agenti in arrivo

Umbertide, sulla sicurezza fatto il punto in consiglio comunale: 2 nuovi agenti in arrivo

Si lavora all’implementazione delle telecamere di videosorveglianza e miglioramento del sistema di illuminazione pubblica

Sul tema della sicurezza è sempre massima l'attenzione da parte dell'Amministrazione Comunale": ad affermarlo è stato l'assessore alla Polizia Locale Francesco Cenciarini nel corso della seduta del Consiglio Comunale dedicata al Question Time rispondendo a una interrogazione del Partito Democratico sul tema. Da Ufficio Stampa Comune di Umbertide

“Il sistema di videosorveglianza – ha detto l’assessore – ha dato numerosi contributi al miglioramento della situazione e della collaborazione con le Forze di Polizia Statali che regolarmente partecipano con la Polizia Locale nel consultare le immagini ed estrarre i dati”.

“Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica – ha affermato – è costantemente informato sullo stato della criminalità del territorio ed inoltre il Comitato è stato interessato della situazione del Comune di Umbertide in occasione della presentazione del nuovo progetto sulla videosorveglianza presentato dalla Polizia Locale in Prefettura il 9 dicembre di quest’anno”.

La videosorveglianza

“Il sistema di videosorveglianza – ha continuato l’assessore – è utile e importante per la sicurezza dei cittadini. Al momento sono presenti 64 telecamere, di cui 51 di contesto e 13 di lettura targhe. Da quando ci siamo insediati, ovvero da tre anni e mezzo a questa parte, sono state installate 29 telecamere, nello specifico presso l’incrocio tra piazza Mazzini e via Roma, presso lo svincolo di Verna-Calzolaro, presso la rotatoria tra via Morandi e via Martiri della Libertà e in piazza Matteotti. L’Amministrazione comunale, tramite le telecamere è più volte riuscita ad individuare gli autori di danneggiamenti e di fattori di insicurezza urbana.

L’obiettivo è proprio quello di estendere la videosorveglianza. Proprio per questo è stato presentato al Ministero dell’Interno un nuovo progetto per l’installazione delle telecamere nella zona specificatamente elaborato da una ditta specializzata per ottenere un finanziamento che consenta di installare telecamere in direzione del quartiere di Fontanelle”.

L’incremento del corpo di Polizia Locale

“La necessità di aumentare gli agenti della Polizia Locale sulle strade del territorio – ha aggiunto – è stato da subito perseguito dall’Amministrazione comunale, che ha disposto l’assegnazione di un funzionario amministrativo presso la Polizia Locale per lo svolgimento di funzioni d’ufficio e inoltre ha avviato l’assunzione di nuovi agenti. Dal 31 dicembre prenderanno servizio i due nuovi agenti che hanno superato il concorso indetto quest’anno”.

“L’Amministrazione – ha aggiunto – si è impegnata nel migliorare l’Ufficio di Polizia Locale sia dotandolo di strumenti necessari e indispensabili per il servizio esterno, come la stazione mobile e l’armamento”.

“In merito agli atti di vandalismo – ha continuato – l’Amministrazione procede su più fronti. Per tale motivo il Comune di Umbertide nel 2021 oltre all’assunzione di due nuovi agenti della Polizia Locale e all’acquisto del veicolo attrezzato per la polizia locale, ha proceduto ad istallare nuove telecamere, attraverso le quali sono stati identificati gli autori di alcuni danneggiamenti al patrimonio pubblico e privato”.

Potenziamento dell’illuminazione pubblica

“Senza dimenticare l’efficientamento dell’illuminazione pubblica di tutto il Comune ricorrendo al sistema del project financing, il cui iter ha preso il via in questi giorni, con il quale sarà garantita una maggiore visibilità delle aree pubbliche e di conseguenza sarà garantita maggior sicurezza”.

“A tali interventi – ha proseguito – l’Amministrazione ha aggiunto iniziative di carattere sociale ed in particolare la creazione dello spazio dedicato ai giovani denominato la Piazzetta e ubicato in piazza Michelangelo”.

Le azioni di sensibilizzazione

“In merito ai servizi di prevenzione dell’abuso di sostanze alcoliche e l’uso di stupefacenti – ha concluso l’assessore – l’Amministrazione collabora in a tutte le iniziative organizzate nell’Ambito Sociale dell’Alto Tevere (con capofila il Comune di Città di Castello) e sviluppate dai Servizi Sociali anche attraverso le Unità di Strada dirette ad intercettare le persone coinvolte dalle dipendenze. In particolare l’Amministrazione ha programmato incontri tra studenti e Servizi specializzati sulle dipendenze anticipandoli da gennaio 2022 agli studenti della scuola secondaria di I grado”.

Sulla manutenzione e sullo status del sistema di videosorveglianza presente nel territorio comunale, rispondendo all’interrogazione sul tema presentata da Umbertide Cambia, sempre l’assessore Cenciarini ha affermato che le implementazioni del sistema effettuate, quasi ogni anno, hanno sempre previsto “la necessità di garantire la manutenzione delle telecamere per almeno 2 anni. La manutenzione viene effettuata all’occorrenza e in forma programmata e l’ultima programmata verrà realizzata entro il 31 dicembre dalla società Informatica 95 Srl di Umbertide specializzata in forniture e manutenzioni hi tech che ha proceduto alle recenti installazioni”.

“Non sono previsti al momento sostituzioni delle telecamere esistenti bensì solo implementazioni – ha continuato – Il Comitato Provinciale per l’Ordine e Sicurezza ha esaminato il sistema di videosorveglianza al momento della realizzazione approvandone i luoghi e la tipologia di telecamere”.