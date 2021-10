Umbertide sistemazione manto stradale rotatoria piazza Gramsci

Fonte: Comune di Umbertide

Lo svolgimento dei lavori richiederà l’istituzione del senso unico alternato di marcia disciplinato con impianto semaforico nonché il divieto di sosta con rimozione su via Garibaldi dal civico 52 al civico 70 per consentire l’allineamento dei veicoli e agevolare le manovre.

I lavori di manutenzione stradale, si svilupperanno alternativamente su metà della rotatoria consentendo il transito dei veicoli sulla parte libera dal cantiere stradale.

Quando i lavori interesseranno la parte nord della rotatoria, verrà anche interdetto il transito da piazza Gramsci a viale Unità d’Italia e viceversa.

In tale occasione verrà vietata la circolazione anche in via XX Settembre provenendo da piazza Gramsci.

I lavori potranno subire alcuni cambiamenti in caso di pioggia. Vista la centralità dell’area in cui si svolgeranno le operazioni è probabile che si verifichino alcuni disagi alla circolazione.