Umbertide, sistemazione degli accessi al parco fluviale del Tevere

Procedono i lavori di sistemazione degli accessi al Tevere. In questi giorni è in fase di conclusione la sistemazione della strada che da via Leopoldo Grilli porta al parco fluviale, con la realizzazione di una nuova pavimentazione in pietra priva di barriere architettoniche ed accessibile da un itinerario interno al centro storico.

Tali lavori, ai quali si aggiungono altri di manutenzione straordinaria, hanno un importo complessivo di 76.300 euro finanziati per metà con risorse della Regione Umbria e per la restante parte da risorse comunali.

Gli interventi, oltre a definire un itinerario per pedoni e ciclisti in grado di deviare l’attuale viabilità di via Cavour, completano a tutti gli effetti il quadro delle azioni di recupero ambientale delle zone fluviali vicine al centro storico, garantendo la massima fruibilità delle aree attrezzate comprese tra la foce del torrente Reggia e la riqualificata area della ex Draga ed un idoneo collegamento del centro abitato con la ciclovia del Tevere.

“Una delle porte di accesso a uno dei luoghi più suggestivi della nostra città – affermano il sindaco Luca Carizia e l’assessore ai Lavori pubblici, Alessandro Villarini – sta prendendo nuova forma per permettere ai nostri concittadini e a tutti coloro che si recano in visita a Umbertide di accedere agevolmente, in un contesto più bello e accogliente, al fiume Tevere. La stessa area, da un anno a questa parte, può contare su un parco tutto nuovo situato presso la Ex Draga dove sorge anche la nuova serra comunale destinata alle persone con disabilità e su un nuovo accesso, come quello posto nei pressi del passaggio a livello di piazza San Francesco”.