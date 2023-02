Umbertide, sindaco Carizia interviene dopo la scelta fatta dagli assessori Tosti e Pierucci

«Sono fortemente rammaricato per la scelta fatta dagli assessori Tosti e Pierucci. Mi sarei aspettato un atteggiamento totalmente diverso vista la completa collaborazione che si è instaurata nel corso di questi anni. A questo punto mi aspetto un atto di grande serietà politica conseguente a quanto dichiarato da parte degli assessori Tosti e Pierucci. In ogni caso ricordo che LiberaIlFuturo non era parte al primo turno della coalizione di centrodestra che mi ha candidato a sindaco». Sono le dichiarazioni del sindaco di Umbertide, Luca Carizia, appresa della candidatura a sindaco di Pier Giacomo Tosti (ancora) attuale assessore al Bilancio della giunta di centrodestra. Liberailfuturo (Lifu) Liberailfuturo nasce da una costola di Umbertide partecipa, inizialmente alleata del centrodestra e poi spaccatasi, finita il parte al governo della città come Lifu ed in parte all’opposizione come Up, quest’ultima ora tornata nelle file del centrosinistra.